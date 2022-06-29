Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda iki başlıkta mutabakat sağlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ek zam talebiyle bugün bir araya geldi. Komisyonda işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), patron kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve işveren temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantımızı gerçekleştirdik. Üreterek büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin emektarı işçilerimizi enflasyonun negatif etkisinden koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi.

NTV'nin haberine göre, ilk toplantıda iki başlıkta mutabakat sağlandı. Habere göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti yeni zamla ulaşılan tutar için de uygulanacak

Bakan Bilgin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" demişti.

Bakan Bilgin, bugün başlatılan komisyon çalışmalarının yarın sona ermesini planladıklarını ifade etti.