Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ek zam talebiyle bugün bir araya geldi. Toplantı öncesi taraflar açıklama yaptı.

İşçi, patron ve hükümetten 5'er temsilcinin katıldığı komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamasında "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Ocak ayında yapılan zam yüksek enflasyonla eridi" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Türkiye enflasyonla belli bir kararlılıkla mücadele ediyor. Ancak enerji düzenlemesini kendi inisatifimizle yapmamız mümkün değil. Sorunun çözümü için en önemli adım Türkiye'nin büyümesidir. Döviz üretemeyince IMF'nin kapısını çalıyorduk. Çok şükür o günleri geçtik. Türkiye ekonomisi döviz üretebilir hale gelmiştir" ifadesini kullandı.