Asgari ücrete zam için masadaki oran belli oldu

Asgari ücrete ara zam tartışması devam ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile komisyondaki tarafların yapacağı çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

AKP'ye yakın Türkiye gazetesine göre hükümet cephesinde, "Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 zam yapılmıştı. 4 Temmuz’da açıklanacak rakamlarla enflasyon oranının yıllık yüzde 75’i aşması bekleniyor. Bu durumda asgari ücretlerinin yüzde 25’lik bir kaybı söz konusu olacak. Bu farkın asgari ücrete yansıtılması bekleniyor. Böyle bir planlama ile yüzde 25’lik artışla, asgari ücret 5 bin 300 liraya çıkabilir" şeklinde bir hesaplama yapılıyor.

Asgari ücrete Temmuzda yüzde 25 civarında zam yapılması durumunda, iktidarın patronlara yeni bir destek daha vereceği ifade ediliyor. Habere göre, "Bu kapsamda, asgari ücret üzerinden kesilen SGK priminin, belli sayıda işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından devlet tarafından karşılanacağı" ifade ediliyor.

Asgari ücretten 2022 yılı başından itibaren vergi kesintisi yapılmıyor. Patron sadece SGK primi ödüyor. Mevcut asgari ücrete göre, patronun devlete ödediği prim tutarı 875 lira. Temmuz'da yapılacak artıştan sonra prim maliyeti de artacak. Haberde yer alan iddiaya göre, bu durumda küçük işletmelere prim desteği verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Asgari ücret artışında enflasyon kriterinin esas alınması konusunda bir uzlaşmaya varılırsa, 4 Temmuz’da açıklanacak yıllık enflasyon oranından sonra yeni asgari ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.