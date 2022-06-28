AKP 'en düşük' emekli maaşının miktarını değiştiriyor: Yeni miktar açlık sınırının yarısı bile değil

Meclis'e sunulan ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi ile emekli aylıklarının alt sınırı 2 bin 500 TL'den 3 bin TL'ye yükseltiliyor.

Haber Merkezi

AKP, ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Kanun teklifi, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkmasını öngörüyor.

Toplam 57 maddeden oluşan teklifin TBMM tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.

Haber

3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu