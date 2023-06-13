Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari ücrete ara zam için çalışmalar resmen başlıyor. Tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün saat 14.00’te yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol bir araya gelmişti. Akkol, ara zam konusunda mutabık olduklarını söylemişti.