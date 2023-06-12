TİSK: Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı, yarın yapılacak. Toplantıda İşçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek. Ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştiren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, "Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" dedi. Akkol, asgari ücrette işveren desteğinin artırılarak devam etmesi talebini Bakanlığa ilettiklerini sözlerine ekledi.

Asgari ücrette 500 dolar vaadi

Akkol, asgari ücrette 500 dolar tartışmasına ilişkin de konuştu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretin 500 dolar seviyesinde olması gerektiğini ifade eden açıklaması için "Sayın Bakanımız konuşmasının tamamında asgari ücretin bir para birimine bağlanmamasını vurgulamıştı" diye konuştu.