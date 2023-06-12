Patronların Ensesindeyiz: MKE işçilerinin katili bu düzendir!

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı bir açıklama yaptı.

Patronların Ensesindeyiz İSG uzmanları “Bugün iş cinayetlerinin olmadığı bir düzen özel sektör mantığıyla, patron gibi yönetilen kurumların değişmesiyle mümkündür” dedi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Ekim ayında Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) bünyesinde faaliyet yürüten maden katliamında 43 işçi, geçtiğimiz hafta Ankara’da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) bünyesinde faaliyet yürüten Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda 5 işçi hayatını kaybetti.

Yaşanan her iki olay da birer işçi katliamıdır. İşçilerin yaşamını hiçe sayan bu piyasa düzeninin yarattığı çalışma düzenidir.

Her şeyin kâra dayalı olduğu bir sistemde devlet işletmeleri de bundan nasibini aldı ve çalışma koşulları güvensiz, işçilerin yaşamını öncelemekten uzak hale geldi. Medyaya yansıyan haberlere göre, 2013 yılında yaşanan bir patlama sonucunda da iki işçi hayatını kaybetmiş ve son 10 yılda yaşanan patlamalara bağlı birçok yaralanma olmuştu. Bu patlamaları engellemek için önlem alınmadığı ortadadır.

'İşçi sağlığı ve güvenliği bir prosedür olarak görülemez'

O kurumları yönetenlere ve kurumları kâr odaklı özel şirket mantığına çeviren siyasi iktidara soruyoruz.

Fabrikada çalışan deneyimsiz işçilerin, tecrübe gerektiren çok riskli işlerde çalıştırılması kabul edilemez. Yaşamını yitiren 3 işçinin en fazla 2 aylık deneyim sahibi olduğu biliniyor. İşinize geldiğinde 2 aylık deneme süresi diyerek kapının önüne koyabildiğiniz işçilere hangi eğitimleri verdiniz? İşçilerin sürekli ölümün eşiğinde yaşadığı bu çalışma koşullarının değişmesi gerekmektedir.

Son 10 yılda sayısız patlama ve ölümlü iş kazaları oldu. Tüm bu iş cinayetlerinde en önemli nedenlerde arasında İSG önlemlerinin maliyet kalemi olarak görülmesi bulunuyor. İşçi sağlığı ve güvenliği bir prosedür olarak görülemez. Önce işçilerin güvenliği alınmalıdır. Soruyoruz; her yıl yaşanan kazalar gösteriyor ki, işçi ölümlerinden ders çıkarmayıp, önlemleri almadınız. Üstüne, her şeyi taşeron şirketlere havale ederek görevinizi yaptığınızı düşündünüz. Neden İSG önlemlerini almadınız ve denetlemediniz?

'MKE, ileri teknolojiyi kullanamıyor, hantal yapısıyla rekabetçi değil' diyerek 2021 yılında anonim şirkete dönüştürüldü. Özel sektör mantığı ile yaklaşılan, bir avuç kalmış devlet işletmeleri, önce hantallaştırıldı sonra tüm verimlilik az işçiyle çok iş yapmak üzerine kuruldu. Bugün, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknolojik gelişmeler iş cinayetlerini engelleyebilecek durumdayken, hangi ileri teknolojiyi kurarak işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağladınız?

Patlamanın olduğu mikserde nitrogliserin, nitroselüloz ve amonyum nitratın karıştırıldığı biliniyor. Mikserde oluşabilecek statik elektriğe ya da patlamayı tetikleyebilecek herhangi bir etkene karşı hangi önlemleri aldınız?

'Bu düzen değiştiğinde işçiler yaşayacak'

Kurumların şirket gibi yönetilmesiyle, işçiler görev dışı yerlerde çalıştırılıyor. Anonim şirkete çevirdiğiniz şirkette, işçiler artık tek atölyenin bakımı için değil, nerede ihtiyaç varsa o birimin bakımı için koşturuyor. Dikkat gereken çok tehlikeli bir işte çalışan işçilerin, adeta makine gibi çalıştırılmasının iş cinayetlerinin önünü açtığını bilmiyor musunuz?

Sorulacak çok şey var!

Türkiye’nin birçok yerinde iş cinayetleri yaşanmaya devam ediyor.

Ankara MKE’de yaşamını yitiren işçiler için hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz ve öfkeliyiz! Biliyoruz, işçilerin kâr amacıyla her gün daha fazla sömürüldüğü bu düzen değiştiğinde işçiler yaşayacak."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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