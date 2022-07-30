Asbestli gemi 5 Ağustos'ta yola çıkıyor

Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine getirilerek Sök Denizcilik adlı firma tarafından sökülmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onay aldığı ortaya çıkmıştı.

Resmi veriler paylaşılmadığı için gemideki tehlikeli atık miktarı tartışılmaya devam ederken, Aliağa'da asbestli gemi sökümüne karşı geçtiğimiz günlerde eylem yapan yurttaşlar "Ülkemiz, dünya gemilerinin çöplüğü değildir. Zehirlenmek istemiyoruz" demişti.

Geminin 5 Ağustos’ta Brezilya'dan yola çıkacağı öğrenildi. Konuya ilişkin Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP), Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İzmir Yaşam Alanları (İYA) ve Polen Ekoloji ortak bir açıklama yayımladı.

Mezopotomya Haber Ajansı'nın haberine göre, açıklamada, "Brezilya açısından ihracat, Türkiye açısından ithalat tehlikeli atıkların uluslararası ticaretini düzenleyen Basel Sözleşmesi, İzmir Protokolü, iki ülkenin ve geminin transit geçeceği ülkelerin ulusal çevre mevzuatına aykırıdır. Anayasa'dan kaynaklı yaşam ve çevre hakkımızı kullanarak, bu geminin ülkemizde sökülmesinin karşısındayız" denildi.

'Aliağa dünyanın çöplüğü değildir'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seslenen çevre örgütleri açıklamasında "Halka rağmen, konuyla ilgili ciddi uyarılarda bulunan bilim insanlarına rağmen verdiğiniz şartlı izini derhal iptal edin. Bu izinler geminin sökülmesi halinde zehirlere doğrudan maruz kalacak bizler için de yok hükmündedir. Bu gemi buraya gelemez. Gelmemesi için de tüm meşru mücadele yöntemleriyle karşısında duyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Aliağa dünyanın çöplüğü değildir. Buna izin vermeyeceğiz" denildi.