TTB'den asbestli gemi sökümü açıklaması

Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı uçak gemisinin söküm için İzmir’in Aliağa ilçesine getirilecek olmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında, asbestli geminin Türkiye’ye getirilmemesi için elinden geleni yapacağını açıkladı. TTB’nin konu hakkındaki açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; başta asbest olmak üzere tehlikeli atık yüklü NAe Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa’ya getirilmesi izninin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini öğrendik.

Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan geminin ülkemize sokulmaması için, TTB olarak her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

'900 ton değil, 9 ton asbest var'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız. Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı." açıklamasını yapmıştı.