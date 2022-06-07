Anket şirketi sahibinden Millet İttifakı'na: 'En büyük senaryo, bu bir intihar olur'

Gezici Araştırma Merkezi'nin Başkanı Murat Gezici, tv100'de gazeteci Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda ilginç iddialarda bulundu.

Gezici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edeceğini söyledi ancak Akşener şerhi düştü.

Gezici, "Yüksek ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edecek. Sayın Akşener de kendi istediği kişilerin aday gösterilmediği takdirde kendisinin sahneye çıkacağını en büyük senaryo olarak görüyorum. Bu da bir intihar olur" dedi.