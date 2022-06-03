Sevilay Yılman: Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak değil

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "Başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere masadaki diğer tüm siyasi liderlerin Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin ortak adayı olmasına yaklaşımları pek sıcak değil." görüşünü savundu.

Yılman yazısında, "Ben de eminim Kılıçdaroğlu’nun aday olmayı çok çok arzu ettiğine ve kararlı olduğuna ama… Sorun şu ki; bu teklif 6’lı masada karşılık bulur mu? Yaptığım görüşmeler, aldığım yorumlardan hareketle söylüyorum… Çok zor! Başta en eski ortak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere masadaki diğer tüm siyasi liderlerin Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin ortak adayı olmasına yaklaşımları pek sıcak değil. Neden? Çünkü masadaki hemen tüm liderlerde özellikle muhafazakar tabanlarını Kılıçdaroğlu’na oy verme hususunda ikna edememe kaygısı var." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"CHP’lilere göre çok yersiz bir kaygı bu! Çünkü Kılıçdaroğlu sadece CHP’nin adayı olarak çıkarsa ilk turda olmaz ama ikinci turda kesin kazanıyor. Peki bu nasıl olacak diye sorduğunuzda da tamamının ortak argümanı; “6’lı masadaki partilerin liderlerinin tamamı aday olsa bile birinci gelecek lider Kılıçdaroğlu olacak. İkinci turda da elmahkum bütün muhalifler Kılıçdaroğlu’na oy verecek!”

Ben katılmıyorum bu teze. Birinci turda birinci gelecek iddiası doğru olabilir. Ki, o bile riskli. (Bir bakmışsınız ki Akşener birinci çıkmış mesela…)

Ya da kararsız seçmen; “Ortak bir aday dahi gösterecek birlik, bütünlük yok bu muhalefette! Bunlardan hiçbir şey olmaz!” kızgınlığı ile Erdoğan’dan yana tavır alıp daha birinci turda da olayı bitirebilirler. Ama hadi diyelim onların dediği doğru. Kılıçdaroğlu birinci turun kazanan muhalif lideri olsun. Peki ikinci turda Saadet, DEVA, Gelecek ve benzer tabanları olan diğer partilerin seçmenlerinin Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu seçeneklerinde Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alacaklarının garantisi mi var? Bence yok! Hatta büyük risk var ve ben bunun nedenini daha önceki zamanlarda da birkaç kez dile getirmiştim."