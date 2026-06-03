Ankara'da NATO için OHAL hazırlığı: Trump için F-16'lar, hava savunma sistemleri, İHA'lar...

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Dünyanın en büyük savaş örgütü NATO başkent Ankara’da 7-8 Temmuz’da liderler zirvesine hazırlanırken, AKP hükümeti Beştepe’nin ev sahipliğinde yapılacak zirveye hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugün ABD'den yapılan açıklamada Trump'ın zirveye katılacağı netleşirken, zirve için gizli yürütülen hazırlıklar kapsamında yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ankara’nın zirve öncesinde füze savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla tahkim edilmiş bir “kale”ye dönüştürülmekte olduğu belirtildi.

Gizli yürütüldüğü belirtilen hazırlıklara dair Bloomberg’e konuşan ismi açıklanmayan kaynaklara göre planlar arasında yerli kısa ve orta menzilli füze savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesi ve Türkiye’nin F-16 filosunun yüksek alarma geçirilmesi de var.

Habere göre söz konusu kaynaklar ayrıca Ankara genelinde İHA’lar ve anti-İHA sistemlerinin konuşlandırılacağını ve 40 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirileceğini söyledi.

TKP NATO karşıtı büyük miting için Ankara'ya çağırıyor

Hükümet NATO Zirvesi için başkentte adeta hayatı durdurmaya ve bir OHAL denemesine hazırlanırken, ülkenin yurtseverleri NATO’nun emperyalist planlarına ve Türkiye üzerinde yaptıkları hesaplara yine Ankara’da dur diyeceklerini belirtiyor.

“NATO, ölüm ve onursuzluktur! Yaşasın barış, bağımsızlık ve sosyalizm!” başlıklı bir açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP), 5 Temmuz'da Ankara’da NATO karşıtı büyük mitinge çağırdı.

5 Temmuz Pazar günü Tandoğan Meydanı’nda saat 16.00’da yapılacak mitinge davetin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

AKP Temmuz ayında NATO zirvesi için Ankara'da hayatı durdurmaya hazırlanıyor. Kurulduğundan beri dünyanın her yerinde halklara kan kusturan bu uğursuz örgüt Ankara'daki zirvede Türkiye'nin savaş ve yıkım planlarının daha fazla içine çekileceği bir yeniden yapılanmaya gidecek. NATO'nun emperyalist planlarına ve Türkiye üzerinde yaptıkları hesaplara yine Ankara'da dur denmelidir. Halkımızı 5 Temmuz günü NATO zirvesi öncesinde emperyalistlere kuvvetli bir uyarı için büyük NATO karşıtı mitingde buluşmaya davet ediyoruz. Mitingde bir araya gelecek yurtseverler "NATO, ölüm ve onursuzluktur; yaşasın barış, bağımsızlık ve sosyalizm" diyerek NATO'cu emperyalistlere Türkiye'nin de dünya halklarının da sahipsiz ve çaresiz olmadığını gösterecektir.”