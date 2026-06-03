Rubio duyurdu: Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı netlik kazandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" belirtti.

Beştepe'de yapılacak zirveye Trump'ın katılmayabileceği öne sürülmüş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zirve öncesi Beyaz Saray'a giderek Trump ile görüşeceği iddia edilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise dün Singapur'da gazetecilerin Trump'ın NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin sorusuna "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" yanıtını vermişti.

AKP hükümeti zirve sırasında başkent Ankara'daki tüm etkinlikleri, merkezi sınavları iptal edip kamu kurumlarını dahi tatil ilan ederek adeta hayatı durdurmaya hazırlanıyor.

Yurtseverler, devrimciler, anti-emperyalistler ise NATO karşıtı hafta için kolları sıvadı.

4-12 Temmuz tarihleri arasındaki haftayı "NATO Karşıtı Zirve" haftası ilan eden TKP'den bugün yapılan açıklamada “NATO, ölüm ve onursuzluktur; yaşasın barış, bağımsızlık ve sosyalizm!” denildi. TKP zirve öncesinde emperyalistlere kuvvetli bir uyarı için 5 Temmuz Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak büyük NATO karşıtı mitingde buluşma çağrısı yaptı.