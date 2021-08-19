Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Altındağ' açıklaması: 61 şüpheliye işlem yapıldı

Ankara Altındağ'da Battalgazi mahallesinde yaşanan saldırılara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması devam ediyor.
Başsavcılık, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında "mala zarar verdiği" tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem başlattığını duyurdu.
"Mala zarar verme" suçuna karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Mala zarar verme suçundan adli işlem uygulanan 35 kişinin arasında 18 yaş altında 8 çocuğun da bulunduğu öğrenildi.
Ne olmuştu?
Ankara Altındağ’da 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümü sonrası mahallede Suriyelilere yönelik saldırılar başlamış, polisin seyirci kaldığı saldırılar sırasında evler taşlanmış, dükkanlar yağmalanmıştı.