VİDEO | Dükkânı yağmalanan Suriyeli neler yaşadıklarını anlattı

Altındağ'da dükkânı yağmalanan bir Suriyeliyle, kalan son sağlam mallarını toplarken konuştuk: 'Bu gece de geliyoruz diyorlar, sıfır malları almış götürmüşler, karşıdaki ikinci ele dokunmamışlar...'

Ali Ufuk Arikan - Altındağ

Dün gece Altındağ'ın Battalgazi Mahallesi'nde saldırıya uğrayan onlarca dükkândan birinin önündeyiz.

Dükkânın önüne gelen bir nakliye aracı saldırıdan "kurtulan" mallarını çıkarmaya çalışıyor.

İki Türk, iki de Suriyeli var taşıma işinde.

Dükkâna malları veren Türkler, onlar da "mağduruz" diyor: "Polisler müdahale etmedi, seyretti, dükkânlar yağmalandı. Malları parçalamadılar bile, almış götürmüşler evlerine."

"Bu gece de geleceğiz" diye tehdit edildiklerini aktarırken yaşadıklarını şöyle özetliyor:

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soL Altındağ'dan aktarıyor: Dün gece neler oldu, son durum ne?