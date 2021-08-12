VİDEO | Dükkânı yağmalanan Suriyeli neler yaşadıklarını anlattı

Dün gece Altındağ'ın Battalgazi Mahallesi'nde saldırıya uğrayan onlarca dükkândan birinin önündeyiz.

Dükkânın önüne gelen bir nakliye aracı saldırıdan "kurtulan" mallarını çıkarmaya çalışıyor.

İki Türk, iki de Suriyeli var taşıma işinde.

Dükkâna malları veren Türkler, onlar da "mağduruz" diyor: "Polisler müdahale etmedi, seyretti, dükkânlar yağmalandı. Malları parçalamadılar bile, almış götürmüşler evlerine."

"Bu gece de geleceğiz" diye tehdit edildiklerini aktarırken yaşadıklarını şöyle özetliyor: