Amedspor'a yönelik saldırılarda gözaltına alınanların tümü serbest

Amedspor-Bursaspor maçında açılan pankartlar ve oyunculara yönelik saldırı ile ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü savcılıkça serbest bırakılırken, aralarında tribüne pankart getirip açanların da olduğu 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursaspor’la oynayacağı deplasman maçı öncesinde Amedspor'a yönelik saldırılar düzenlenmiş, çok sayıda kişi tribünlerden inip Amedspor oyuncularını ve yöneticilerini hedef almıştı.

Tribünlerden bıçak ve kurşun atılmış, Bursasporlu oyuncular da Amedsporluların üzerine yürümüştü. Maç başladığında da tribünde bir grup taraftar "Yeşil" kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın ve 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen "beyaz toroslar"ın posterlerini açmıştı.