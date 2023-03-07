Bursasporlu Enver Cenk Şahin özür diledi

Bursaspor-Amedspor maçındaki küfür görüntüleri gündem olan Bursasporlu Enver Cenk Şahin bir açıklama yaparak “Üzerine alınmaması gereken lakin alınmış olan Kürt ve Diyarbakırlı kardeşlerimden özür diliyorum” ifadesini kullandı.

Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz akşam yaşanan ve maalesef ki bu acılı günlerde istemediğimiz spekülasyonlara sebep olan Bursaspor-Amedspor maçı ile alakalı bir açıklama yapmam gerekiyor.

Gündeme düşen videonun, Diyarbakır ve Kürt halkları başta olmak üzere şehrimizin vatandaşları ile uzaktan yakından alakası yoktur. Karşı takımın kalecisi tarafından, bana küfredildiği için verdiğim karşılık bizzat o şahsaydı. attığımız golden sonra da aynı olay yaşandı ve yine söylüyorum, videodaki tepkim tek bir şahsa verilmiş bir tepkiydi.

Küfür ve şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Buradan üzerine alınmaması gereken lakin alınmış olan Kürt ve Diyarbakırlı kardeşlerimden özür diliyorum. Tarafımdan verilen kontrolsüz tepki bir topluluğa yahut bir şehre mal edilmemeliydi. Bu ülke hepimizin.”