Bahçeli: Amed diye bir yer yok, Bursaspor taraftarını selamlıyorum

Amedspor'a ırkçı saldırıyı değerlendiren Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftasonu Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maçta tribünlerden sallanan provakatif görseller sporun doğasına aykırı. Bize göre Amed diye bir yer yoktur Amedspor'dan bahsedilemez. Diyarbakır'ın Amedspor diye bahsedilmesi yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı selamlıyorum. Çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Kürt kökenli arkadaşlarım başkadır, huzur ve asayişimiz hedef alanlar aşağılıktır. Bursa nasıl gözbebeğimse Diyarbakır da öyledir. Bursalı kardeşlerimle Diyarbakırlı kardeşlerim birdir, bozgunculuk yapan kalleştir."

'İlkesizliğin ve yüzsüzlüğün numunesi'

Öte yandan Bahçeli, Millet İttifakı ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı hedefe aldı. Akşener'in masaya tekrar oturmasına sert bir dille tepki gösterdi.

Bahçeli, ”Bir yıldır cumhurbaşkanı adayı yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Bir yıldır oturduğu eğri bacaklı masayı kumar masası şahsi hırsların masası noter masası kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. İP Başkanı insanların yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satacaktır" diye konuştu.