Altaylı'ya bir yalanlama daha: 'Daha ne diyeyim!'

Fatih Altaylı, Lube Ayar'ı Habertürk'ten kovmasını Mikdat Alpay'ın istediği iddiasını yalanlamıştı. Ayar'dan bir açıklama daha geldi. 

Haber Merkezi

Gazeteci Lube Ayar, Habertürk'ten kovulma sürecini Mehmet Eymür'ün kendisine anlattığını, yaptığı bir haber nedeniyle MİT'çi Mikdat Alpay'ın Fatih Altaylı’dan kendisini kovmasını istediğini, sonrasında da işten çıkarıldığını yazmıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bügünkü köşesinde Lube Ayar'ın istifa ettiğini yazdı. 

Lube Ayar paylaştığı Twitter mesajında istifa olayını yalanladı. Ayar "Fatih Altaylı, MiT’çi Mikdat Alpay’ın isteği üzerine beni gazeteden kovduğunu gölgelemek için akıl almaz yalanlara sığınmış. Israrla benim istifa ettiğimi yazmış. Halbuki kovulduğum çok açık.. Tazminat aldım yahu! Yetmedi.. İşe iade davası açtım ve kazandım.. Daha ne diyeyim!" açıklamasında bulundu. 

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