Fatih Altaylı'nın Lube Ayar yalanı ortaya çıktı: 'Deli saçması' dedi ama...

Gazeteci Lube Ayar, Habertürk'ten kovulma sürecini Mehmet Eymür'ün kendisine anlattığını, yaptığı bir haber nedeniyle MİT'çi Mikdat Alpay'ın Fatih Altaylı’dan kendisini kovmasını istediğini, sonrasında da işten çıkarıldığını yazmıştı.
Altaylı, Ayar'ın bu sözlerini yalanlarken, "99'da gördüm son ben Mikdat Alpay'ı. Lûbe Ayar'ın işten ayrıldığı dönemde zannederim ki takip etmedim ama büyük ihtimalle emekliydi. Deli saçması bunlar hakikaten deli saçması" demişti.
Oysa Altaylı'nın bu olaydan sonra Habertürk'te yazdığı bir köşe yazısında (Mayıs 2009), Alpay'la görüştüğünü, hatta evine gittiğini, haberle ilgili kendisine gösterilen tepkiyi aktardığı görüldü.
Altaylı'nın yalan söylediğini gösteren kendi köşe yazısından bir bölüm şöyle: