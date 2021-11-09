Fatih Altaylı'nın Lube Ayar yalanı ortaya çıktı: 'Deli saçması' dedi ama...

Gazeteci Lube Ayar, Habertürk'ten kovulma sürecini Mehmet Eymür'ün kendisine anlattığını, yaptığı bir haber nedeniyle MİT'çi Mikdat Alpay'ın Fatih Altaylı’dan kendisini kovmasını istediğini, sonrasında da işten çıkarıldığını yazmıştı.

Altaylı, Ayar'ın bu sözlerini yalanlarken, "99'da gördüm son ben Mikdat Alpay'ı. Lûbe Ayar'ın işten ayrıldığı dönemde zannederim ki takip etmedim ama büyük ihtimalle emekliydi. Deli saçması bunlar hakikaten deli saçması" demişti.

Oysa Altaylı'nın bu olaydan sonra Habertürk'te yazdığı bir köşe yazısında (Mayıs 2009), Alpay'la görüştüğünü, hatta evine gittiğini, haberle ilgili kendisine gösterilen tepkiyi aktardığı görüldü.

Altaylı'nın yalan söylediğini gösteren kendi köşe yazısından bir bölüm şöyle:

"ÖNCEKİ gün Habertürk'te çıkan manşet üzerine Mikdat Alpay aradı. Tam da Genelkurmay'ın kapısından girmek üzereydim.

Yarım asıra yakın bir zamanını MİT içinde geçirmiş, 10 yıla yakın bir süre Türk istibaratı-nın 2. adamı olmuş Mikdat Alpay'la görev yaptığı dönemde birkaç kez bir araya gelmiştik.

"Fatih Bey, beni tanırsınız. Bu yazılanların doğru olduğuna ihtimal veriyor musunuz?" diye sitem etti.

"Mikdat Bey, ben bunlar doğrudur demiyorum ama hakkınızda böyle bir rapor yazılmış. İddialar bizim değil"dedim.

"Öyle bir rapor olamaz." dedi.

"Genelkurmaydayım. Çıkınca arayayım" dedim.

"Bekliyorum" dedi.

Öğleden sonra aradım. Karşılıklı konuşalım dedik.

Alpay'ın Ankara'daki mütevazı evinde buluştuk.

Eşi ve kızı yanındaydı.

Benim de yanımda Haber Koordinatörümüz Özay Şendir vardı.

Evin salonuna girince Alpay'ın eşi "Haberde 30 evimiz olduğu yazılı. Doğru olan tek şey 30. Mobilyalarımız 30 senelik" dedi.

Mikdat Alpay, "Fatih bey, bu haberin doğru olması mümkün değil. Böyle bir rapor olamaz"dedi. Haberi yapan birimin başındaki Özay Şendir açıkladı.

Söz konusu raporun doğru olup olmamasının bizimle ilgili bir konu olmadığını ama böyle bir raporun Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Değerlendirme Kurulu'na sunulduğunu anlattı.

Mikdat Alpay inanmamakta ısrarlıydı.

"Olamaz. Her şeyden önce Milli İstihbarat Teşkilatı bir elemanı hakkında Başbakan ve Cumhurbaşkanı dışında kimseye böyle bir rapor sunmaz" dedi. "Benimle ilgili konuların İDK ile ne ilgisi var. Niye oraya benimle ilgili bilgi gitsin"düşüncesindeydi. Bir yönlendirme, bir misenformasyon olduğunu düşünüyordu.

Sonra da anlattı:

"Bu yazdığınız iddialar belirli çevreler tarafından hep gündeme getirildi. Yeni değil. Bunları ben derleyip benim için bu iddialar ortaya atılıyor diye yıllar önce üst makama sundum. Yıllardır bu saçmalıklarla uğraştık. Bu iddialarda tek doğru olan bir yeğenimin örgüt üyeliği nedeniyle yargılandığıdır. Ama o da beraat etmiştir."