Mehmet Eymür’den Fatih Altaylı iddiası: Lube Ayar’ı Habertürk’ten kim kovdurdu?

Eski MİT’çi Mehmet Eymür’ün açıklamalarının yankıları sürüyor.

Eymür’le ilgili son olarak gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımları dikkat çekti.

‘Neden kovulduğunuzu biliyor musunuz?'

Mehmet Eymür’le yıllar önce yaşadığı bir diyaloğu ilk kez anlatan Ayar, Mehmet Eymür’ün kendisini aradığını ve “Sizinle acil görüşmemiz lazım, evime gelebilir misiniz?” dediğini söyledi.

Eymür’ün aktardığına göre, Habertürk’ten kovulmasında eski MİT Müsteşar Yardımcısı Mikdat Alpay’ın payı olduğunu dile getiren Ayar, devamında şu ifadeleri kullandı:

“‘Habertürk’ten niçin kovulduğunuzu biliyor musunuz?’ diye sordu. Şaşkına döndüm, çünkü aklımın ucundan geçmemişti bu! Habertürk’te yayımlanan bir manşetimi gösterdi. “Sanırım ben hastanedeyken yazmışsınız, bu yüzden o dönem kaçırmışım bunu” dedi. Haberim, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Mikdat Alpay hakkında yazılmış bir istihbarat raporuydu. Ve manşet şöyleydi: “MİT’ten MİT’çiye Belaltı Rapor”. “Ben bu yüzden kovulmadım ama aylar sonra Fatih Altaylı ile tatsızlık yaşadığım için kovuldum” dedim. “E sen öyle sanmışsın!” diye cevap verdi ve ekledi: “Mikdat Alpay, Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış ve senin kovulmanı bizzat istemiş. Altaylı da ona şu cevabı vermiş; ‘Şimdi kovarsam anlar ve ortalığı da ayağa kaldırır, bana biraz zaman verin, onu bezdiririm kendisi istifa eder!”

Altaylı'yla ilgili “Meslek hayatımın en büyük hatası onu adam yerine koymaktır zaten!” diyen Lube Ayar, “Açıkça görüldüğü üzere Eymür haklıydı” ifadelerini kullandı.

Altaylı'dan yanıt

Konu hakkında Gerçek Gündem'in sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı, "99'da gördüm son ben Mikdat Alpay'ı. Lûbe Ayar'ın işten ayrıldığı dönemde zannederim ki takip etmedim ama büyük ihtimalle emekliydi. Deli saçması bunlar hakikaten deli saçması. Komedi yani. Ben yayın yönetmeniyim Lûbe Ayar bir muhabir tamam. İyi bir muhabirdi belki. Belki bir hata etti. Niye ayrıldığını bile bilmiyorum. Niçin başkalarının adı geçmiyor da benim adım geçiyor. Orada başka bir ölçüler var. Lûbe Ayar'ı işten çıkaran da ben değilim. Oradaki muhabirlerin işten çıkarılmasına da karar veren ben değilim. Bir aşamada hepsinin kendi amirleri var kendi şefleri var. Zırvalığın önde gideni. Ne diyeyim saçma sapan bir şey." diye konuştu.

'Mikdat Alpay'ı iki kere gördüm'

Altaylı, sözlerine şöyle devam etti: "Mehmet Eymür yıllardan beri bana böyle şeyler söyler. Ne diyeyim yani Mikdat Alpay'la arasındaki meseleden dolayı bunları yapıyor. Ben Mehmet Eymür'ü hayatımda bir kere gördüm. Mikdat Alpay'ı da iki kere gördüm hayatımda. Tanışmam etmem, Mikdat Alpay MİT'te görevliyken medyaya brif vermişlerdi. Bütün medya yöneticilerini çağırmışlardı yıllar önce. 20 yıl kadar belki daha fazl 25 yıl önce. Kendisini o zaman gördüm:Bir de Öcalan röportajı yaptığım zaman beni davet ettiler görüşmek için. İki kere hayatımda gördüm. Onun dışında ne gördüm, ne konuştum, ne tanırım, ne bilirim. Mehmet Eymür kendi yaptığı işleri anlatsın. Mehmet Eymür bildiğim kadarıyla kumarhaneci Sudi Özkan'ın korumalığını yapıyordu son olarak. Onları anlatsın önce."