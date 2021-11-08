soL Hatırlatıyor | Erdoğan'ın 'ben ekonomistim' diye açıkladığı rakamlar ne kadar doğru?

"Bizim 'yap-işlet-devret' diye bir prensibimiz var. Pazarlığımızı yaparız, 15 sene, 20 sene belki daha fazla, bu şehir hastanesini yaparlar, işletirler ve bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra hastaneyi nereye bırakırlar, devlete bırakırlar ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz" diyen, devamında "ben ekonomistim" diyerek övünen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri ne kadar doğru?

AKP iktidarı, şehir hastaneleri sözleşmelerini gizlediği için şirketlere ne kadar ödendiği hiç "resmi" olarak ortaya çıkmadı.

Ancak bu konuda ortaya çıkan sızıntılar, tablonun hiç de Erdoğan'ın özetlediği gibi olmadığını ortaya koymuştu. Öyle ki bu hastaneleri devlet kendi yapsa maliyeti daha ucuza gelecekti.

Hastanelere ödenen yıllık kira parası hastanenin yatırım maliyetine eşit

Geçen yıl nisan ayında, konuya ilişkin soL’a çarpıcı açıklamalarda bulunan eski Balıkesir Tabip Odası Başkanı ve CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, "10 şehir hastanesi için 2020 yılında şirketlere 10 milyar 415 lira ödenecek. Cumhurbaşkanlığı 2020 yatırım planında genel bütçeden yapılması planlanan benzer 10 şehir hastanesinin yatırım maliyeti ise 10 milyar 95 milyon TL’dir" diyordu.

Yani hastanenin yıllık kirası, artan kurla birlikte artık o hastenenin yatırım maliyetine eşit hale geliyor.

Yatak başına 25 kat fazla ücret

Dahası konuya ilişkin çarpıcı bir diğer veri, yatak başı ödenen paralarla ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın övündüğü modelle bir yılda hastanedeki yatak başına ödenen bedel 775.907 TL'yken, bunun devlet tarafından yapılması durumunda sadece tek seferde ödenecek miktar 980.097 TL olarak açıklanmıştı. Yani şirketlere 25 yıl boyunca her yıl ödenecek yatak başı ücretle, kamu çok büyük bir zarara uğratılıyor.

Artan kur zararı katladı

Üstelik geçen yıl nisan ayında 7 lira civarında olan dolar kuru, 9,7'lere çıktı. Bu durum, hastanelere, dolayısıyla şirketlere ödenecek kira miktarını daha da artırdı.



Yani 10 şehir hastanesi için ödenecek 10 milyar 415 lira, artan kurla daha da yükseldi. Yeni kur tablosunda 10 şehir hastanesi için ödenecek kira miktarı yaklaşık 14 milyar liraya ulaştı.

Erdoğan'ın övündüğü modelden vazgeçildi

Dahası, AKP iktidarı, Erdoğan'ın sözünü ettiği bu şehir hastanesi yapım modeliden de vazgeçti.

2020 bütçesi açıklanırken, 10 şehir hastanesinin yapımının kamu eliyle olacağı, burada yap-işlet-devret modelinin kullanılmayacağı duyurulmuştu.

Ve bütçeden 10 milyar liralık ödenek ayrıldığı açıklanmıştı. Bu miktar AKP'nin 10 şehir hastanesi için ödediği güncel yıllık kiradan daha düşük bir miktara denk geliyor.

Üstelik şirketler 25 yıl boyunca sadece kiradan gelir elde etmiyor, hastanelerin içinde yer alan "tüm işletmeler" de şirketler için para basmanın bir diğer aracı olarak işlev görüyor.

Bu durumda Erdoğan'ın başta "ben ekonomistim" çıkışı da, "cebimizden bir kuruş çıkmıyor" sözleri de daha da ilginç bir hal alıyor.