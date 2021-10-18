Almanya Yeşiller Partisi eş başkanı: Daha çok doğalgaz almalıyız

Almanya Yeşiller Partisi'nin (Die Grünen) eş başkanı Robert Habeck, enerji krizi kötüleşirken Rusya'dan daha çok doğalgaz alınması için derhal müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.

ARD'ye konuşan Habeck, Almanya'nın gaz tedariki için Rusya'ya bağımlı olduğunu söyleyerek ülkede şirketlerin taleplerini karşılamak için derhal harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşiller eş başkanları Habeck ve Annalena Baerbock, fosil yakıt kullanımına "şiddetle karşı çıkmalarıyla" bilinirken gaz alımı konusunda talepleri kendi programlarıyla tamamen çelişen bir adım oldu.

Geçen ay düzenlenen seçimlerin ardından Yeşiller Partisi'ne muhtemel hükümet ortağı gözüyle bakılıyor.

Habeck, "Rusya'ya bağımlıyız ve Rusya gaz arzını kısıyor" diyerek “Depolama tesislerimiz dolu değil ve talep yüksek. Mevcut federal hükümet, bu durumun değişmesi için Rusya ile bir an önce konuşmalı” ifadelerini kullandı. Ancak veriler son süreçte Rusya'nın gaz arzını kısmadığını aksine arttırdığını gösteriyor. Gaz fiyatlarını Rusya'nın manipüle ettiğine ilişkin iddiaları geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da yalanlamıştı.

Habeck'in Berlin'in "Moskova'ya bağımlı olduğunu" söylemesine karşın partisi Nord Stream 2 boru hattına karşı ağır muhalefetiyle biliniyordu. Proje geçen ay tamamlandı, ancak henüz faaliyete geçmedi.

Habeck'in partisi ayrıca boru hattına işletme izni verilmemesi taraftarı. İşletme şirketi Nord Stream AG'nin, şu anda Almanya hükümetiyle görüşmeleri devam ediyor.

"Rusya bizimle bir tür poker oyunu oynuyor gibi görünüyor" diyen Habeck, "Ancak bu, mevcut hükümetin en azından hâlâ müzakere edebileceği bir dış politika meselesi” ifadelerini kullandı.