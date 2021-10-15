Avrupa Komisyonu: Gaz fiyatlarını Rusya manipüle etmiyor

Bulgaristan'da bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Perşembe günü bTV kanalına verdiği demeçte Gazprom'un, AB'ye gaz tedariki için uzun vadeli sözleşmelere tamamen uyduğunu ve gaz piyasasındaki fiyatları manipüle etmediğini söyledi.

"Rusya gaz tedarik sözleşmelerini yerine getiriyor, gaz piyasasına baskı uyguladığına ve onu manipüle ettiğine inanmak için hiçbir nedenimiz yok." diyen Timmermans, ancak küresel düzeyde gaz talebinin çok büyük olduğunu ifade etti.

Ayrıca Timmermans, Nord Stream 2 gaz boru hattının ruhsatlandırılmasının tamamen Berlin'e bağlı olduğunu söyledi. "Nord Stream 2'nin lisanslanması tamamen, operasyonunun maksimum güvenliğini sağlamak isteyen Alman makamlarına bağlıdır" dedi.

AB'de nükleer enerji kullanımına ilişkin beklentilere de değinilen Timmermans, Avrupa Komisyonu'nun AB'de nükleer enerjinin gelişimine müdahale etme niyetinde olmadığını söyledi. Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı, "Atom enerjisinin geliştirilmesi ile ilgili sorun AB üye ülkeleri tarafından bağımsız olarak çözülmelidir, Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerji kullanımına karşı hiçbir şeyi yoktur" dedi.