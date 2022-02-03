Almanya: Rusya’nın DW yaptırımı ikili ilişkilere gerilim katıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ‘Rus hükümetinin aldığı tedbirlerin dayanağı yok ve Almanya-Rusya ilişkileri için yeni bir gerilimi temsil ediyor’ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Deutsche Welle (DW) ofisini kapatma kararının temelsiz olduğunu ve Almanya-Rusya ilişkilerine gerilim kattığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya hükümetinin Deutsche Welle’ye karşı bugün duyurduğu tedbirlerin hiçbir dayanağı yok ve Almanya-Rusya ilişkileri için yeni bir gerilimi temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bu tedbirler hayata geçirilirse, Rusya’daki bağımsız gazetecilerin, siyasi olarak gerilimli bu dönemde özel öneme sahip özgür faaliyetini büyük ölçüde kısıtlayacak” denildi.

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