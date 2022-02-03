Rusya karşı hamle olarak Deustche Welle’nin yayınını kapattı

Alman medya düzenleyicisi MABB, yayın organizatörlerinin gerekli izne sahip olmadığını iddia ederek Almanya’da yayın yapan Russia Today’i (RT DE) yasaklamıştı.

Rusya, Almanya’nın RT DE yasağına karşı hamle olarak Deutsche Welle (DW) yayınını kapatıyor.

Sputnik International’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, RT DE yayınının kapatılmasına karışan yetkililer için Rusya’ya giriş yasağı getireceğini açıkladı. Günün erken saatlerinde Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, RT DE’nin yasaklanmasını ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi.

Almanya'daki Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), Russia Today'i yasaklama kararına, kanalın izinsiz program yayınlamasını ve yayın için izin başvurusunda bulunmamasını gerekçe göstermişti. RT DE ise 16 Aralık 2021’den beri Avrupa yasalarına uygun olarak yayın yapıldığını, kanalın Sırbistan’dan 6 Aralık 2021’de 2029’a kadar geçerli yayın lisansı aldığını, karara karşı yasal işlem başlatacağını açıklamıştı.