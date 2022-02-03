Almanya Russia Today'i yasakladı, Rusya misilleme yapacak

Almanya, Rusya devletine ait Russia Today’in Almanca (RT DE) kanalını yasakladı.

Almanya'daki Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), yasaklama kararına, kanalın izinsiz program yayınlamasını ve yayın için izin başvurusunda bulunmamasını gerekçe gösterdi. ZAK, RT DE için, “RT DE programı, izin gerektiren ve devlet medya anlaşmasının 52’nci paragrafı uyarınca izni talep edilmemiş veya verilmemiş bir televizyon ve radyo programı” tanımlamasını yaptı.

RT DE ise 16 Aralık 2021’den beri Avrupa yasalarına uygun olarak yayın yapıldığını, kanalın Sırbistan’dan 6 Aralık 2021’de 2029’a kadar geçerli yayın lisansı aldığını, karara karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak bu karara misillemeyle karşılık verileceğini duyurdu. Kararın yasal bir gerekçeye dayanmadığını ve siyasi saikle alındığını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı "Bu adım bize Rusya'da akredite olan Alman medyasına yönelik misilleme tedbirlerini uygulamaya başlamaktan başka bir seçenek bırakmıyor" açıklamasını yaptı.