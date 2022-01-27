Almanya'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması

Almanya Kuzey Akım 2 projesini Rusya karşıtı yaptırımlar listesine ekleyebileceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada Ukrayna geriliminin tırmanması durumunda Rusya'ya karşı yaptırımlara "Kuzey Akım 2'nin de dahil olabileceği"ni kaydetti.

TASS Haber Ajansı'nın aktardığına göre Baerbock Rusya'ya yaptırım olasılıklarına ilişkin "Elimizde geniş ölçekli karşılıklar var, Kuzey Akım 2 de bunlara dahil" dedi.

Baerbock "Evet biz her an bir diyaloğu amaçlıyoruz ama mevcut durumun ışığında sertlik gerekiyor" diye konuştu.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşası 10 Eylül 2021'de tamamlanmıştı. Hat üzerinden gaz sevkıyatının başlaması için Almanya'da düzenleyici kurumun ruhsat vermesi gerekiyor.