ABD’den 'Kuzey Akım 2' tehdidi: 'Almanya ile çalışacağız'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Rusya Ukrayna’ya saldırırsa Kuzey Akım 2 ilerlemeyecek” dedi. National Public radyosuna konuşan Price “Ayrıntılara girmeyeceğim ama (Kuzey Akım 2’nin) ilerlememesi için Almanya ile birlikte çalışacağız” diye belirtti.

Almanya’nın Washington Büyükelçisi Emily Haber de bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “ABD ve Almanya geçen yaz ortak biçimde ilan etti: Eğer Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanırsa ya da Ukrayna’nın egemenliğine yeni bir ihlal olursa Rusya ağır bir bedel ödemek zorunda kalır” dedi.

Büyükelçi, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da “Kuzey Akım 2 de dahil her şeyin masada olduğu”nu söyleyerek bunu net olarak ifade ettiklerini kaydetti.