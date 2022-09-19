Almanya Hannover'de TKP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türkiye Komünist Partisi Kuzey Almanya Örgütü'nün 18 Eylül pazar günü Hannover'de düzenlediği partinin kuruluşunun 102. yılı toplantısında TKP üyeleri ve dostları bir araya geldiler.

Etkinlikte Yunanistan Komünist Partisi ve Sol Parti (Türkiye) temsilcilerinin yaptıkları birlik ve dayanışma konuşmalarının ardından, parti tarihinin anlatıldığı bir sunum yapıldı.

Buluşmada TKP'nin Türkiye'de yürüttüğü mücadele ve seçim ittifakları konusunda konuşma ve sunumlara yer verilirken, hem Türk hem de Alman emekçileri için yürütülecek mücadele konusunda fikir alış verişi yapıldı.

Etkinlik canlı müzik dinletisi ve TKP'nin ''2023 Yeniden'' çağrısı ile sona erdi.