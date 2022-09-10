'2023 Yeniden' diyenler İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin 102. kuruluş yıldönümünde "2023 Yeniden" çağrısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlediği büyük buluşmaların ilki İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Binlerce kişinin bir araya geldiği etkinliğe direnişteki ETF işçileri salona "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganlarıyla girdi. İşçiler "EFT işçisi yalnız değildir" sloganlarıyla ve salondaki binlerin alkışlarıyla karşılandı.

Salonda "Patronların ensesindeyiz", "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak", "Yağma yok sosyalizm var, "Yaşasın Türkiye Komünist sloganları atıldı.

Birazdan başlıyoruz. @istanbul_tkp



"Hoş geldin

Yerin hazır

Hoş geldin

Dinleyip diyecek çok

Fakat uzun söze vaktimiz yok

Yürüyelim..." pic.twitter.com/bfas2SEj9X — TKP (@tkpninsesi) September 10, 2022

Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar; her şey emeğin olacak!

"Türkiye’de bir Sosyalist Cumhuriyet kurmak ve onu yaşatabilmek için bütün kaynaklara sahibiz. Yeter ki, bunun mümkün olduğuna inanalım."#2023Yeniden#TKP102Yaşında pic.twitter.com/aU3UpJh5Ik — TKP (@tkpninsesi) September 10, 2022

Direnişteki işçiler ve mahalleliler salonda

Etkinliğin açılışında konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam etkinliğe birçok siyasi parti temsilcisi, sendika temsilcileri, köy ve mahalle dernekleri, muhtarların katıldığını belirtti.

Doruk İnam, patronlara boyun eğmeyen Pulver Kimya işçilerinin ve patronları Sanem Dikmen’e sonra da tüm patronlara korku salan ETF işçilerinin, İstanbul’da barınma hakları için ayağa kalkan Fetihtepelilerin, Tokatköylülerin, ülkeyi içindeki karanlıktan çıkarmak için mücadele eden aydın ve sanatçıların salonda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hoşgeldiniz diyoruz. Bugün burada olduğu gibi yan yana geldiğimizde güçlüyüz. Bu ülkenin sahipleri bizleriz, bu ülkenin sahipleri bu ülkeyi yönetebilirler. Biz birlikte olduğumuzda, kol kola girdiğimizde bu karanlığı yırtıp atabileceğimizi biliyoruz. Biz bu ülkeyi hep beraber yeniden kurabileceğimizi biliyoruz. Bu memleketin sahipleri bu ülkeyi yönetebilir, yönetecek de. Sosyalizm mücadelesi için kol kola girenler mutlaka kazanacak."

Nihat Behram sahnede

Daha sonra kürsüye gelen şair Nihat Behram, "Böylesi Zamanlarda" şiirini seslendirdi:

"Böylesi zamanlarda çırpınan şu ruhumu bin sözcük dolasım gelir, umuda har, sevince haz, sevdaya harç taşıyan bin sözcük ki her biri bin kere bin infilak, her biri bin kere bin ihtilâl."

An Vokal sahnede

TKP milletvekili adayı Çukadar: Bu ülke parazitlerin değil bizim

Daha sonra kürsüye gelen TKP milletvekili adayı Eda Çukadar "Bizim soracak hesabımız var. Bugün hesap soracak olanlardan aramızda çok insan var. Bunlardan biri de ETF işçileri. ETF tekstil patronu Sanem Dikmen bir anda bu fabrika batmış dedi. Fabrikanın kapatılacağı duyuruldu ve işçilere tazminat vermeyeceklerini söylediler. İşçilerin haklarını vermeden kapının önüne koydular. ETF işçisi sınıf karakterini ortaya koyup sana üretim yaptırmayacağım burada dedi. Fabrikanın önünde direniyorlar. Sanem Hanım her sıkıştığında polisi çağırıyor, devleti çağırıyor. ETF işçisi bırakmıyor ama ve eminiz işçiler kazanacak. O zaman o fabrikanın önünü bayram önüne çevireceğiz. Bayram günü geldiğinde kucaklaşırız hep beraber tekrar. Ben mücadelenin bu kadar güzelini bize gösterdikleri için teşekkür ediyorum. ETF işçilerini görmek biz kazanacağız dedirtiyor bana ve bana umut veriyor. ETF işçilerini sınıflarının partisine çağırıyoruz. Biz asıl zenginleri siyasete yakıştırmıyoruz. Biz emeğimizin peşine gideceğiz. Hep birlikte sınıfımızın safında Türkiye Komünist Partisi’nde mücadele edeceğiz ben de bu yüzden buradayım" dedi.

Etkinlik soL TV tarafından da canlı olarak yayınlanıyor.