'2023 Yeniden' diyenler İzmir'de bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 102. kuruluş yıldönümünde "2023 Yeniden" çağrısıyla İstanbul ve Ankara'da düzenlediği büyük buluşmaların sonuncusu bugün İzmir'de Karşıyaka Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer, "Şehrin dört bir yanından bugün bu alanda toplanan kardeşler, Güzel İzmir’in boyun eğmeyenleri… Hoş geldiniz! Bugün kardeş siyasi partilerin, dost kurumların temsilcileri de aramızdalar.. Sizler de hoş geldiniz, varlığınızla gücümüze güç kattınız!" diye konuştu.

'Yönetmesini de biliriz, iktidara talibiz'

Özer, "TKP’nin bir sloganı var. 2023 Yeniden! Biz inanıyoruz dostlar. İnanıyoruz, bu ülke bu cumhuriyet, 100 yıl sonra yeniden ayağa kalkabilir. İnanıyoruz, tüm zenginliklerin bir avuç asalağa aktığı güzel ülkemizde, aslında herkes ama herkes refah ve mutluluk içinde yaşayabilir" ifadelerini kullandı. Başar Özer şöyle konuştu:

"Bize diyorlar ki siz mi yapacaksınız bunları? Siz mi yöneteceksiniz bu ülkeyi? Dostlar yanı başınızda oturanlara bakın.. Biz bu alanda sağlık emekçileriyiz, belediye işçileriyiz, İzmir’in metal işçileriyiz, tekstil işçileriyiz. Biz bu kentin hekimleri, hemşireleriyiz, öğretmenleriyiz. Üretilen her şey, yaratılan her zenginlik zaten bizim elimizden geçiyor.. E o zaman yönetmesini de biliriz, iktidara talibiz!

Bu tatlı sonbahar gününde, güzel gecemize başlamadan gelin o asalak sınıfa Nâzım yoldaşımızın dizeleriyle bir mesaj gönderelim. Kaldıralım dostlar bayraklarımızı, kaldıralım yoldaşlar kızıl bayraklarımızı!

Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yeneceğiz! Biz kazanacağız!"

TKP #İzmir İl Başkanı Başar Özer: Diyorlar ki “Siz mi yöneteceksiniz bu ülkeyi?” Biz bu alanda, İzmir’in metal işçileri, tekstil işçileri, hekimleri, hemşireleri, öğretmenleriyiz… Üretilen her şey bizim elimizden geçiyor. E o zaman yönetmesini de biliriz, iktidara talibiz! pic.twitter.com/WzLmeBGRxJ — TKP (@tkpninsesi) September 17, 2022

Orhan Aydın ve Nihat Behram kürsüde

Orhan Aydın da Nâzım'ın "Davet" şiirinin dizeleriyle İzmirliler'e hoş geldiniz" diyerek şair Nihat Behram'ı sahneye çağırdı. Behram "Haykır acını ey halk" isimli şiirini seslendirdi.

Orhan Aydın

Nihat Behram sahnede:



"Yıkılsın şu köhne dünya

Ve coşkuyla yeniden kurulsun diye çınlatıyor hayatı

Bir yol kavşağındasın fakat

Mutlaka değişecek kaderin" pic.twitter.com/VtWxS7QvNf — TKP (@tkpninsesi) September 17, 2022

Yapıcılar ve Halk Oyunları Topluluğu sahnedeydi

Yapıcılar Müzik Topluluğu yeni albümünden şarkılarını İzmirliler için seslendirdi.

Video gösteriminin hemen ardındansa Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.

'Gelin ayağa kalkalım, bugünümüze geleceğimize sahip çıkalım!'

Ardından TKP milletvekili adayı Gizem Batı Ayaz konuşma yaptı.

Batı Ayaz, "Türkiye Komünist Partisi, 2023 yeniden diyerek, yeni bir ülkenin kuruluşu için çağrı yaparken, seçimlerin ötesinde halkın örgütlü gücünün, sesinin her alanda güçlenmesi için çalışıyor ve mücadeleyi yükseltiyor. Düzen partilerinin söylediğinin aksine, oturup birilerinin bizi kurtarmasını beklemeyenler, başka bir ülke mümkün diyenler, kaderini eline alanlar bir araya geldi ve emekçiler bir adım öne çıkarak bu ülkenin umudu olmak için milletvekili aday adayı oldular. Ben de bu adaylardan biriyim. Kanser araştırmacısı olarak çalışan bir bilim insanı, bilim emekçisi bir kadınım" diye konuştu.

"Bakın yaşadığımız şu güzel İzmir’e, İzmir de bu sömürü düzeninden payını yeterince almadı mı dostlar?" diyen Batı Ayaz, şöyle konuştu:

"İzmir’in kalbine saplanan Smyrna'daki gökdelenler elbette yetmedi sermaye, yangınlarla ciğerlerimiz yanarken ellerini ovuşturan sermaye yeni oteller, yeni inşaatlar yapma derdinde, afet toplanma alanlarımız AVM’lere çevrildi, kıyıların talanına tam gaz devam ederlerken, yarımadada sözde binlerce kişiye istihdam sağlayacaklarını söyleyerek fantastik Çeşme projesiyle patronlar rantta, talanda el yükseltmeye devam ediyorlar, Seferihisar açıklarında gerçekleşen son İzmir depreminin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti ancak depremzedelerin çoğu hâlâ sağlıklı konutlara ulaşabilmiş durumda değil, yıllarca verdiğimiz deprem vergileriyle, müteahhitlere çıkan vergi afları ve teşviklerle depremzedelere pek ala konut sağlanabilecekken, müjdeler verip depremzedeleri borçlandıracak ev kredileri açıkladılar, yetmedi, yerel yönetim İzmir Büyükşehir belediyesi de yapılaşmaya zaten uygun olmayan Bayraklı’da ada-parsel bazında emsal artışı kararı alarak yapılaşmanın daha da önünün açılmasına imza attı.

Gelin ayağa kalkalım, bugünümüze geleceğimize sahip çıkalım! Cennet denilen işgal altındaki vatanımızı bir avuç sömürücünün elinden kurtaralım, ülkemizi patronların değil emekçilerin yani çalışan, üreten bu ülkenin gerçek sahibi olan bizlerin cenneti haline getirelim! Bunun için Türkiye Komünist Partisi var, umut var! Parti var emekçilerin, ülkemizin bir seçeneği var! Gelin örgütlenelim, gelin hep birlikte mücadeleyi yükseltelim, sosyalist cumhuriyeti birlikte kuralım!"

Kemal Okuyan: Boyun eğmeyenlerin yeri Türkiye Komünist Partisi'dir

Kürsüye çıkan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "1923'te Cumhuriyet'in kuruluşu, 9 Eylül'de yaşananlar yolumuza devam etmek için önemli dönemeçler ama biz geçmişte yaşayamayız. Bu toplantılarda TKP'nin nasıl bir ülke istediğini anlatmaya çalışıyoruz sizlere. TKP diyoruz ama parti neye yarar peki? TKP yalnız kalmamaya yarar. Bu neden önemli yalnızlık kötü şeydir. İnsanın yurdunu terk etmesi çaresizlik hissidir" dedi.

Kemal Okuyan'ın konuşmasının bir bölümü şöyle:

"Ülkede ağır bir karanlık var. Örneğin kadınlarımız. Şiddet, taciz, dışlanma... Bugünkü sömürü düzeni her yerde aynı. Hollanda'da 10 öğrenci kadından birinin tecavüze uğradığını biliyor muydunuz? İngiltere'de bir asgari ücretlinin tek göz bir evde yaşaması için asgari ücretinin yüzde 60'ını ödemesini gerektiğini biliyor muydunuz? Ya da ABD. ABD'de geçen yıl binden fazla kişi polis kurşunuyla ölmüş, 2 milyondan fazla kişi cezaevlerinde. Nereye gideceğiz? Bu ülkeyi yobazlara, sömürücülere mi bırakacağız? Bırakmayacağız. Yalnız ve çaresiz kalırsanız gitmeyi düşünürsünüz. Çaresiz değiliz. TKP neye mi yarar, hakkınızı aramaya yarar. Ne dedik Patronların Ensesindeyiz. Mahallenizde elektriğinizi keseler, aile içi şiddete uğrarsınız TKP yanınızdadır. Boyun eğmeyenlerin yeri Türkiye Komünist Partisi'dir.

TKP dayanışmaya yarar. Dayanışma sadaka vermekten farklıdır, karşılıklı yardımlaşmadır. Korona günlerinde TKP örgütleri mahallelerinde tek bir kişinin kendini yalnız hissetmemesi için uğraştı. Kâh maske dağıttı, kâh çorba. Biz yaşamı kurmak isteyen insanlarız. Hayatı örgütlemeye çalışıyoruz. Birlikte karar vermeye çalışıyoruz.

Kemal Okuyan

'Gelin gücümüzü birleştirip bu ülkeyi değiştirelim'

İzmir'de bir deprem yaşadık. Hemen sonra partimiz haberlere konu oldu. 'TKP yardım elini uzattı, sıcak aş dağıttı' diye. Normalde TKP'nin bununla övünmesi suçtur. Hepimizi ilgilendiren kısmı şu olmalı: Biz neden öne çıktık, çünkü örgütlüyüz. Organize olmak paradan, zorbalardan daha güçlüdür. Parti bağımsızlıkçı, laik ve eşitlikçi bir ülkeye yarar. Bu değerlerden asla vazgeçmez.

Gelin gücümüzü birleştirip bu ülkeyi değiştirelim. TKP Türkiye'nin her yerine yayılıyor. Onlarca yeni örgütümüzü açıyoruz. Kendinize bir iyilik yapın ve hâlâ yapmadıysanız TKP'ye üye olun. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin sahibi emekçilerdir."

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan hayalimizdeki ülkeyi kurduktan sonra bizim gazetemize atacağımız manşetleri okuyor!#2023Yeniden#BizYönetiriz pic.twitter.com/BYEihAQPrS — TKP (@tkpninsesi) September 17, 2022

Tuğrul Keskin sahnede

Sahneden İzmirliler'i selamlayan Tuğrul Keskin "Manifesto" adlı şiirini okudu.

Gülcan Altan sahnede

Şarkılarını seslendirmek üzere müzisyen Gülcan Altan sahnede.