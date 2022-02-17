Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı: Asıl talebimiz eşit yurttaşlık

Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) bileşenleri ve bağımsız Alevi kurumları tarafından cemevlerine gelen elektrik faturaları hakkında bir tespit davası açılmıştı.

Cemevlerine “ticarethane” üzerinden kesilen yüksek faturalar sonrası Alevi dernekleri bu faturalara tepki göstermişti.

AKP bu durumu fırsata çevirerek tarikat ve cemaatlerin kurduğu "vakıflar"ı da kapsama alarak cemevi ve vakıfların elektrik faturalarındaki statüsünü konut olarak değiştiren düzenlemeyi duyurmuştu.

soL, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Garip Dede Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat ile görüştü.

Cemevlerine kesilen elektrik faturalarına tepki gösteren ve faturayı ödemeyeceklerini yineleyen Fırat, soL’a fatura ödememe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fırat, cemevlerinin Alevilerin ibadethaneleri olduğunun altını çizdi, 27 Şubat’ta tüm ülkede kitlesel basın açıklamaları organize edeceklerini söyledi.

‘Yalnızca fatura meselesi değil, aslolan eşit yurttaşlık talebi’

Fırat, şöyle konuştu:

“Cemevleri ticarethane konumundan çıkarıldı ve cemevlerine konut statüsünde bir tanımlama getirildi. Şu an cemevlerinin ticarethane olmadığı, konut olduğuna ilişkin bağlı olunan elektrik şirketine bir dilekçe vermemiz gerektiği gündemi var. Mesele şu. Biz bunu sadece bir elektrik faturası meselesi, olarak görmüyoruz. Garip Dede Cemevi’ne 30 bin lira tutarında bir fatura geldi. Bu fatura gerçekten çok yüklü ama biz bunu sembolik hak arama metodu olarak görüyoruz. Biz ‘eşit yurttaşlık’ istiyoruz. Bu, birilerinin iki dudağı arasında bırakılacak bir mesele değil bu."

‘Biz Garip Dede Cemevi olarak faturalarımızı ödemeyeceğiz...’

“Cemevleri, Alevilerin ibadethanesidir” diyen Celal Fırat konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onlar sivil toplum kuruluşları içerisinde farklı bir boyutta görmeye çalışıyorlar. Ticarethaneden konuta çevrilmesinin ne tür bir katkısı olabilir sorusu için ise şunu söylemek gerekiyor. Bizim açımızdan değerli, anlamlı ama benim açımdan bir karşılılığı var mı, yok... Biz Garip Dede Cemevi olarak faturalarımızı kesin olarak ödemeyeceğiz. Ta ki, eşit yurttaşlık haklarını toplumumuza sunulana kadar... Şunu net bir biçimde ifade edeyim. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülkeyse herhangi bir inanç grubuna katkı ya da ayrıcalık sağlanmasın. Bize de sağlanmasın. Talebimiz bu bizim. Biz yıllarca Alevi örgütleri olarak şunu söyledik. Diyanet İşleri Başkanlığı lağvedilsin, kapatılsın dedik”.

ADFE Başkanı Celal Fırat

‘Alevi toplumunun sorunlarına dair kimsenin bir şey dediği yok’

Elektrik faturaları meselesini “sembolik bir hak arama mücadelesi” olarak değerlendiren ve önemli olan talebin eşit yurttaşlık olduğunun altını çizen Fırat, Alevi toplumunun sorunlarını herkesin sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.

Fırat, şöyle devam etti:

“Gelin görün ki elektrik faturaları konusunda tüm yurttaşların çektiği sıkıntıları biz de çekmeye başlayınca bunu sembolik bir hak arama mücadelesi olarak gördük. Yoksa birilerinin vicdanlarına bırakıp el pençe divan durarak bana bu hakkı verin mantığıyla bir söylem değil bizimkisi. Eşit yurttaşlık talebimiz var. Demokrasi mücadelemizin bir öngörüsü olarak görüyoruz bunu. Tabii, bazı siyasi partiler şu an görüyoruz ki pazarlıklar içerisindeler. Ama Alevi toplumun sorunlarıyla ilgili kimsenin bir şey dediği yok. Bu ülkede diğer halklar yaşadığı gibi, Aleviler de yaşıyor. Alevi toplumunun sorunlarını herkesin sahiplenmesi lazım.”

‘Alevilerin kapılarına çarpı işareti konmasıyla eşdeğer...’

2022 yılında yaşanmasına rağmen hâlâ bu konuları konuşuyor olmalarına değinen Celal Fırat, bu söylemleri Alevilerin kapılarına çarpı işaretine konmasıyla eşdeğerde gördüğünü dile getirdi.

‘Bu ülkede Aleviler var, cemevleri var...’

Fırat, düşüncelerini şöyle aktardı:

“Tüm siyasi partilerin yalın bir şekilde şunu söylemesi lazım. Bu ülkede Aleviler var, ibadethaneleri var, cemevleri var. Hem insanların hem de devletin etkin bir şekilde bunu, bu statüyü kabul etmesi gerekiyor. Talebimiz budur. Yani cemevleri bizim ibadethanemizdir."

‘27 Şubat’ta kitlesel basın açıklamaları yapacağız’

Öte yandan, Alevilerin sorunlarını dile getirmekten kaçınan dostları konusunda "Yüreğimizi çok acıtıyor" diye bahseden Fırat, 27 Şubat tarihinde bütün sivil toplum ve cemevlerinin öncülüğünde, ülkenin birçok yerinde laik ve demokratik bir ülke için, bütün hak ihlâlleri ile ilgili kitlesel basın açıklamaları yapacaklarını ifade etti.

'Dostlarımıza sitemimiz var, yüreğimiz acıyor...'

Alevi Dernekleri Başkanı Fırat sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunun boyutuyla ilgili gerekli komiteler belirlenmiş durumda. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Türkiye’deki bütün dostlarımızla beraber bu haksızlıkları haykıracağız. Biz kesinlikle yalnızca Alevi toplumunun sorunlarını değil, yetmiş iki milleti aynı gözle gören bir inancın mensuplarıyız. Kapı komşularımız sorun yaşıyorsa, onların sorunlarını görmezlikten gelip de sadece bizim sorunlarımız çözülsün mantığıyla hareket eden bir halk değiliz. Ama gelin görün ki biz her dostumuzun, canımızın sorununu dile getirirken onların ise bizim sorunlarımıza ilişkin bir şeyler dememesi bizim yüreğimizi çok acıtıyor. Dostlarımızdan biraz sitemkârız."



