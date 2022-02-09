Alevi Dernekleri Federasyonu cemevlerinin elektrik faturası için yargıya başvurdu

Alevi Dernekleri Federasyonu'na bağlı 10 dernek, cemevlerinin elektrik faturası ödemekten muaf tutulması gerektiğinin karar altına alınması amacıyla, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "menfi tespit davası" açtı.

ANKA'nın haberine göre dava dilekçesini vermeden önce Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Fırat, "Gerçekten artık bu elektrik faturaları Türkiye meselesi. Adeta her evde yangın var" dedi. Fırat şunları söyledi:

"2022 yılında yaşarken bu sorunların burada dillendirilmesi bunun hukuksal anlamda tekrar Danıştay’ın verdiği kararlar olsun, AİHM'in verdiği karar olsun, onları hukuksuz bir şekilde gören bir mantığa karşı dava açmamız bize zül geliyor. Biz bu ülkede eşit yurttaşlık istiyoruz. Türkiye'nin her geleninde eşitlik ve yurttaşlık hizmetleri bizden alınıyor. Ama gelin görün ki cemevlerimize ibadethane statüsü tanınmıyor. Bu anlamda Türkiye'deki her yurttaşın, her vatandaşın vicdanın sesini dinlemelerini arzuluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti artık bizlere ikinci sınıf vatandaş olarak görmekten vazgeçmelidir. Aleviler bu ülkenin asli vatandaşıdır, azınlık değildir. Cemevlerinin hukuksal statüsünü Aleviler tanımlar, devlet de bunu kabul etmeli. Bu amaçladır ki bu hafta sonu bütün Alevi örgütleri cuma günü bir kararla bugünkü yaptığımız gibi bütün cemevlerimiz mahkeme kapılarına gidecek. Türkiye'deki bütün kurumsal kimliği olan kurumlarımız bundan sonra hiçbiri faturalarını ödemeyecek. Devlet sorumluluğundan kaçmamalı."

'Daha önce bu taleple yapılmış başvurular var'

Avukat Nuran Arslaner da Alevi derneklerinin açtıkları davaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bugün açacağımız dava, öncelikle bir menfi tespit davası. Biz mahkemeden, öncelikle Şubat ayı itibarıyla tahakkuk ettirilmiş olan elektrik faturalarından dolayı cemevlerimizin, ibadethanelerimizin borçlu olmadığının tespitini talep ediyoruz. Dolayısıyla bu faturaların ödenmek zorunda kalınmaması gerektiği ve akabinde bundan sonra düzenlenecek olan faturalar bakımından da ibadethane statüsündeki hiçbir cemevinin bundan sonra da fatura ödemek zorunda kalmaması gerektiği yönünde genel bir karar verilmesi talebimiz var. Daha önce bu taleple yapılmış olan başvurular var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Cem Vakfı kararında oybirliğiyle vermiş olduğu karar var. Cemevlerinin ibadethane olarak statülerinin tanınmamasının Alevi vatandaşları bakımından ciddi bir ayrımcılık sonucu doğurduğu, inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü konularında ciddi bir ayrımcılığın söz konusu olduğu yönünde verilmiş bir karar var."

'Ödemeyeceğiz!'

Cemevleri adına ortak basın açıklamasını ise sanatçı Arif Sağ'ın sanatçı oğlu Tolga Sağ yaptı. "Bireysel özgürlük, vatandaşlığa dair olan haklar ve özgürlüklerden yararlanmanın zeminini oluşturan öz yönetimi ifade eder" denilen açıklamayı okuyan Sağ şöyle konuştu:

"Cemevlerimize dayatılan milyarlık elektrik, doğalgaz ve su faturaları bizleri yıldırmayacaktır. Devlet bir inancın safiyetine, gerçekliğine dokunamaz. Onu tarif edemez. O inancın mensuplarını çeşitli maddi ve manevi baskılarla tehdit edemez. Suyu ve aynı toprağı kardeşçe paylaşan bir toplumu tehdit etmek aslında özünü tespit etmek demektir. Bizler halkımızla paylaştığımız milyar TL'lik elektrik, doğalgaz ya da su faturalarını ödemeyeceğiz."