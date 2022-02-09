AKP cemevlerinin fatura isyanını fırsata çeviriyor: Tarikatları araya sıkıştırma adımı

Cemevlerine 'ticarethane' üzerinden kesilen yüksek faturalar sonrası Alevi dernekleri bu faturaları ödememe kararı almıştı.

Konuya ilişkin NTV'de dikkat çeken bir iddia yer aldı.

Buna göre alınan yeni kararla birlikte, cemevleri ve vakıfların elektrik faturaları devlet tarafından karşılanacak.

Habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek uygulama 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

Söz konusu haberde geçen "vakıflar" ibaresi, AKP destekli tarikat ve cemaatlerin yanı sıra yine doğrudan AKP tarafından beslenen çok sayıda aile vakfının da bu kapsama alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Düzenlemenin bu boyutuna ilişkin henüz bir bilgi ortaya çıkmazken, AKP'nin cemevlerinin fatura isyanını kendi vakıfları için bir fırsata çevirip çevirmeyeceği merak konusu.