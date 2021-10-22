Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyayla ilgili sözlerine 'Başkanlık' sistemi üzerinden yanıt verdi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı İstanbul’da düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu”na bir video mesaj göndererek katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden eleştiri 

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yanıt verdi. Akşener, “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan: Sosyal medya mecraları bugün milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir

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