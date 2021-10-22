Altun: Basın özgürlüğü adı altında 5. kol faaliyetine müsaade etmeyeceğiz

Türk Konseyi Medya Forumu’nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yabancı güçler tarafından fonlanan, etki ajanlığı amacıyla faaliyette bulunan medya kuruluşlarıyla ilgili gereken tüm tedbirleri almalıyız. Kimsenin ‘basın özgürlüğü’ kisvesi altında, ülkemizde 5. kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Altun'un konuşmanın ilgili kısmı şöyle:

"Karşımızda, hakikati önemsizleştirmeye, toplumları kültürel, ekonomik ve ideolojik açılardan sömürüye açık hale getirmeye çalışan bir yalan endüstrisi bulunuyor. Bu yalan endüstrisi, dünyanın farklı bölgelerinde ‘sahte haberler’ veya ‘kurgulanmış içerikler’ üzerinden toplumları, biz ve onlar ikiliğine mahkum etmeye çalışıyor. Öte yandan, dezenformasyonun yalnızca sosyal medyada yapılmadığını da hepimiz biliyoruz. Geleneksel medya kuruluşları da, zaman zaman toplumun reflekslerini test eden, fay hatlarını harekete geçirmeyi hedefleyen yayınlar yapabiliyorlar. Burada özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve bunların ülkelerimizdeki uzantılarını kast ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak, elbirliğiyle bunların zararlı faaliyetlerini durdurmak zorundayız. Açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyoruz ki, kimsenin ‘basın özgürlüğü’ kisvesi altında, ülkemizde 5. kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz." (İHA)