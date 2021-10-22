Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" İstanbul'da başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma bir video gönderdi.
Erdoğan'ın mesajı şöyle:
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: Sosyal medya mecraları bugün milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir
Erdoğan, 'Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir' dedi.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" İstanbul'da başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma bir video gönderdi.
Erdoğan'ın mesajı şöyle: