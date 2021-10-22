Yandaş yazar faiz kararının kimler için alındığını açıkladı: 'Ya tutarsa...'

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın faiz kararını kimler için aldığını köşesine taşıdı.

Karar sonrası 'ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar' gibi değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Güngör, ortada bir hata değil bilinçli bir tercih olduğuna işaret etti.

"Son dönemde Türkiye'ye siparişler arttıkça iş dünyasının kapasite artırımı ya da ek yatırım yapma ihtiyacı oluyor. Bunu da yüksek faizle yapmakta zorlanıyorlar" diyen Güngör, kararın patronlar için alındığına vurgu yaptı.

Yazısının devamında "Şimdi gelelim bam teline... Biliyorum, 'iyi güzel diyorsun da kardeşim ya dar gelirli, emekli, orta sınıf ne olacak?' diyorsunuz. Doğru... Türkiye ihracatçı, sanayici ve inşaatçılardan ibaret değil..." ifadesini kullanan Güngör, açlık sınırının altında yaşayan milyonların "ücretlerin artırılması" gerektiğini söyledi.

AKP iktidarının yıllardır emekçilere verdiği açlık sınırındaki maaşlar göz önüne alındığında Güngör'ün bu "zorunlu" notu boşa çıkarken, yazı dikkat çeken bir ifadeyle sonlanıyor:

"Velhasıl, aslında olan biteni bazen Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmak fıkrasındaki gibi yorumluyorum.

Bilirsiniz...

Hoca elinde yoğurt mayası bakracıyla göle gidiyor. Göle kaşık kaşık maya çalıyor. Köylüler 'Hayırdır Hocam?' diye soruyor. Hoca da 'Göle mayaçalıyorum' cevabını veriyor. Köylüler 'İlahi hocam hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı?' dediğinde ise 'Ya tutarsa...' cevabını veriyor.

Öyle ya... Göle maya tutmadı ama burada ya tutarsa..."