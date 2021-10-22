Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken 'faiz kararı' haberi

Merkez Bankası'nın dün 200 baz puan faiz indirimine gitmesi sonrası iktidar kontrolündeki Anadolu Ajansı'nda ilginç bir haber yer aldı.

Haberde karara ilişkin çeşitli ekonomistlerin değerlendirmeleri yer alırken, neredeyse tamamında olumsuz ifadeler yer alması dikkat çekti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "TCMB'nin politika faizini beklentilerin çok üzerinde indirmesi, TL açısından olumsuz bir gelişme oldu" derken, yine ajansa konuşan Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Ekonomist Özlem Derici Şengül , "Ben son iki faiz indirim kararını da politika hatası olarak değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

Ajansın Erdoğan'ın talebiyle gerçekleşen değişikliğe ilişkin haberinde olumsuz değerlendirmelere yer vermesi dikkat çekti.