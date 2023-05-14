Akşener oyunu kullandı: 'Milletimiz patron, seçmenimiz velinimettir'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Üsküdar Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Akşener oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Bu seçimin öncelikle milletimiz için sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel bir çalışma yürütüldü, özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu, dostluk içerisinde, birimiz bir şehirdeyse birimiz bir başka şehirde çalıştık" dedi.

"Milletimiz patrondur, seçmenimiz velinimettir. Bunu öne koyduk" ifadesini kullanan Akşener "Sandıktan çıkan sonuçlara hepimizin saygı göstermesi ve çıkan sonuca amenna, başüstüne demesi kısmına geçiyoruz artık. Bu aziz milletin vereceği karar hepimizin başı üstünedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" diye konuştu.