Akşener: Bir anket şirketi yöneticisi Bilge Yılmaz'a istifa etmesi gerektiğini söyledi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akşener, "14 Mayıs akşamı inşallah kesinlikle inanıyorum, kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde bir milletvekili sayısıyla Meclis'te olacak" dedi.

"Anket şirketlerden birinin üst düzey yöneticisi, Bilge Yılmaz Bey'i arayarak istifa etmesi gerektiğini söyledi" diyen Akşener şöyle konuştu:

"Söz konusu kişi, benim yaptığımın yanlış olduğunu söylemiş. Bilge Bey Türkiye'ye borç ödüyor. Bu ülkede hep devlet okulunda okumuş. Sınav kazanarak burslar devletten okumuş. Onun için de kendine bir şey istemediği için. Benim 3 ile 6 Mart arasında en fazla ders aldığım bu. Benim anket sonuçlarıyla ilgili şikayetim yok."

Akşener, altılı masadan kalkmasıyla ilgiliyse "Ben gittim partide arkadaşlarla bir araya geldik. Görüştük. Bilerek her kelimesini kendi yazdığım bir sert konuşma yaptım çünkü Türkiye'de siyaset şöyle algılandı hep 'tavşana kaç tazıya tut' şeklinde. 'Acaba Meral Akşener'in kendine bir talebi mi, ekstra bir şey mi var? İşte onunla mı anlaştı, bununla mı bilmem ne oldu. Daha cesaret edemez geri döner. Yani hele bir duralım' gibi. Ben o zaman demiştim 'Ben yerimde duruyorum, masa gitti'. Dolayısıyla çok sert, doğrudur, çok sert ve her kelimesini kendim yazdığım bir konuşma yaptım. Sonra bu işin ciddiyeti anlaşıldı. Bu sefer 'Buyur kardeşim ne yapacağız?' dendi. Bu da müzakere" ifadelerini kullandı.