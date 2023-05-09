Kılıçdaroğlu: Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik açıklama kimin işine yarar?

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırı hakkında konuşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Taş atanları değil, onlara taş attıranları istiyorum. Kim talimat verdi, asıl onlar lazım. Taş atanlar belli zaten görüntüleri var" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting meydanlarındaki "Kandil" iddialarına ilişkin ise Kılıçdaroğlu "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

'Taş atanları değil, onlara taş attıranları istiyorum'

Elinde Türk bayrağı olan 7- 8 yaşındaki bir çocuğa kim taş atabilir? Kimlerin teşvik ettiğini, kimlerin yaptığını biliyoruz. Erzurum'un eski adı Doğu'nun Paris'i.

Artık kutuplaşmadan bıkmadı mı? Nedir bu alıp veremediğiniz? Gideceğiz diye canı yanıyor.

Bunu yapanlar insan değildir. Taş atanları değil, onlara taş attıranları istiyorum. Kim talimat verdi, asıl onlar lazım. Taş atanlar belli zaten görüntüleri var. Polis neden müdahale etmedi? Polise dokunma talimatını kim verdi?

Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Bütün bu olayların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir. Toplumu bu kadar germenin mantığı var mı? Bu seçim sürecinde bir kez dahi adını ağzıma almadım.

'Lütfen ama lütfen sakin olun'

Hayatımda hiç duymadığım yalanları bu dönemde duydum. Bu kadar karalamaların olduğu bir seçim hatırlamıyorum.

Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Son başvurulan ve sorunların çözüldüğü makamdır. Bırakmışsınız orayı, devlet sahipsiz kaldı, asıl beka sorunu budur.

Bunu yapanlar insan değildir. Bindirilmiş kıtalar gibi. Zaten sayıları da fazla değildi. Tahrik edenler kim, orayı yönetenler.

Kim gözaltına alındı? Herhalde gidecekler, CHP il başkanını gözaltına alacaklar! Bütün bunlara rağmen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, lütfen ama lütfen sakin olun. Seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz.

'Muharrem İnce'ye teklif yapıldı'

İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı.

İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem beye gönderdim.

'Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama yolsuzluk yapanlarla ilgili'

Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir.

Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yummuşsam ben devleti yönetemem.

'Kandil'den destek açıklaması kimin işine yarar?'

Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar?

Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir.

'Terör örgütünün adını niye seslendirmiyorsun' diyorlar. Açın MSB'nin, TSK'nın sitesini "bölücü terör örgütü" ifadesini kullanırlar.

'Ortadoğu bir bataklık'

Bunlar kendi çocuklarını paralı askere gönderdiler, ben göndermedim. Şimdi onlar mı vatansever ben mi? Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, Putin'in kapısında nefes aldı. Yahu şehit edilen bizim askerlerimizi, senin orada ne işin var? Gitti, koridorda bekletti, kronometreyi çalıştırdı. Hani dünya lideriydin!

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana "Arap dünyasına karışmayın" denmiştir. Ortadoğu bir bataklık. Söyledik, uyardık, yapma dedik. Büyük Ortadoğu'nun eşbaşkanıyım dedi. Buyur başkan, ne yapıyorsun sen! Düne kadar hakaret ettikleri adamımların kapısına gittiler para dilenmeye. Türkiye'yi dilenci durumuna düşürmeye kimin hakkı var?

En sonunda baktılar olmuyor, uyuşturucu baronlarının paralarını Türkiye'ye getirdiler. Sekiz kez kanun çıkardılar, 'Paranı getir kovuşturma yapılmayacak' diye.

'Bize destek veriyorlar, biz bu destekten memnunuz'