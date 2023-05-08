Kılıçdaroğlu, doktor ve hemşirelere seslendi: 'Sağlık kentleri kuracağız'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden "Bay Kemal’in Tahtası-8" başlıklı yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu söz konusu videoyu, "Onlar kötülüklerinde debelensin, biz işimize bakalım. Türkiye dünyanın en iyi doktorlarına ve sağlıkçılarına sahip. Coğrafi olarak da avantajlı bir konumdayız. Ülkemizi dünyada sağlık ve bakım turizminde daha da büyüteceğiz. Sağlık Kentleri'ni anlattım" notu ile paylaştı.

"Türkiye'de 3 bölgede, İstanbul, İzmir, Antalya'dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız" diyen Kılıçdaroğlu, doktorlara ve hemşirelere seslenerek "Bavullarınızı toplayın, sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, videoda şöyle konuştu:

"Bugün size, kalkınma projelerimizden olan Sağlık Kentleri projemizi anlatacağım. Bu proje iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık...

Madem dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz, bu avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım. Ülkemizin turizm potansiyelini, sağlık ve bakım potansiyeliyle birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları bizde. En donanımlı hemşireleri, sağlık personeli bizde.

'Sağlık kentleri kuracağız'

Türkiye'de 3 bölgede, İstanbul, İzmir, Antalya'dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak. Bu hastaneler ülkemizde alanında lider kliniklerin danışmanlığında, profesyonel bir ekiple işletilecek. Burada çalışan sağlık ve bakım personeli, yabancı dili iyi düzeyde konuşanlar arasından seçilecek.

Bu tesislerde uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek. Projemizde 5 yıl içerisinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimizle entegre, yaşlı bakım üniteleri kurulacak.

Atacağımız bu adımlardan sonra bahsettiğim tesislerimizin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu sağlık kentlerimize medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak.

'Her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum'

Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa'da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınızı toplayın, sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum.

Kampanya filmimizde de söylediğim gibi dünyanın bir ucundan 'anne ben dönmem' diyen evlat, içinde öyle bir umutla döneceksin ki... Geliyoruz."