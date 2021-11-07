Akşener: Atatürk Sovyet Rusya’nın da yıkılışını görmüş

İYİP'in önerisiyle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları"nda İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı İmamoğlu "Türk Dünyasının çok değerli parçaları, dost ve kardeş ülkeler, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılını İstanbul’da kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi. Etkinliğin fikir sahibinin İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu olduğunu söyleyen İmamoğlu bu fikri "ortak masada yaptıkları sıkı çalışma"yla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Etkinlikte konuşan İYİP lideri Meral Akşener'in "Atatürk Sovyet Rusya’nın da yıkılışını görmüş" sözleri dikkat çekti. Akşener "Atatürk, Osmanlı’nın yıkılışını yaşamış bir kişi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılışını yaşamış biri, Rus İmparatorluğu’nun ve Sovyet Rusya’nın da yıkılışını görmüş. Bu kadar çok farklı alanın bir arada tutulamayacağını o dönemde görmüş. Sovyet Rusya’nın yıkılması halinde orda ortaya çıkacak olan, bugün Türk cumhuriyeti dediğimiz toplulukların, Türkiye Cumhuriyeti ile entegrasyonunun, ortak değer üretmesinin yollarını aramıştır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada "Altı büyük Türk devleti bir araya gelip, gücünü ortaklaştırdığı zaman, emin olun dünya tarihine yeni ve görkemli imzayı hep beraber atmış oluruz" dedi.