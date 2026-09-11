AKP'ye geçen Üsküdar meclis üyesine yandaş gazete kalkanı: ‘İlkelerime ters düşen kirli çarkı gördüm, CHP'den istifa ettim’

İktidar medyası şimdi de İstanbul Üsküdar'daki kirli pazarlığı aklama mesaisine girişti.

31 Mart seçimlerinin ardından muhalefet belediyelerini yargı baskısı, şantaj ve transfer operasyonlarıyla ele geçirmeyi hedefleyen AKP, düzen siyasetinin ürettiği çürümüşlükten de güç alarak Üsküdar'da patlak veren transfer skandalının üzerini örtmek için yandaş medyayı devreye soktu.

Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi öncesinde AKP'ye geçen Meclis Üyesi Ayhan Aydın, iktidara yakın Sabah gazetesine açıklamalarda bulunarak transferinin "kendi öz iradesiyle" gerçekleştiğini iddia etti. Aydın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği "savcı tehdidi" ve aile bireyleri üzerinden yürütülen pazarlık iddialarını yalanlarken, istifasına "spor kulübü üzerinden rüşvet alındığı" yönündeki duyumları gerekçe gösterdi.

AKP'nin yerel seçimlerde kaybettiği belediyeleri sandık dışı yöntemlerle geri alma stratejisinin son durağı olan Üsküdar'da, meclis çoğunluğunu devşirmek adına meclis üyelerine yönelik ağır bir şantaj ve pazarlık ağının kurulduğu iddia edilmişti. Özel, Üsküdar'daki oylama öncesinde AKP'ye geçen üyelerden birinin oğlunun cezaevi durumunun şantaj konusu yapıldığını açıklayarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski bir CHP'li olduğunu söyleyen Ayhan Aydın, röportaj boyunca "tehdit edilmediğini", aksine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını öne sürdü. Ancak, seçim günü gerçekleşen tahliyeler, 40 meclis üyesinin önünde yapıldığı belirtilen pazarlık beyanları ve savcılığa verilen suç duyurusu dosyasındaki somut olgular görmezden gelindi.

Ayhan Aydın şöyle konuştu:

Ortada tehdit yok, CHP'nin kirli bir senaryosu var. Önce kabullenmek istemedim ancak daha sonra tanıdığım müteahhitlerden de bu durumun 'bağış' adı altında rüşvet olarak alındığını bizzat teyit ettim. Çevremdeki müteahhitler 'Evet, maalesef biz de bu paraları vermek durumunda kaldık' diyerek deliller sundu. Bu rüşvet olaylarını kabullenmem, bu şaibeli sürecin bir parçası olmam mümkün değildi. İlkelerime ters düşen bu kirli çarkı gördüğüm an CHP'den istifa ettim.

"İstifasının ardından CHP kanadından yüzlerce telefon aldığını ve üzerinde baskı kurulduğunu" ifade eden Aydın, Özgür Çelik'in iddialarını yalanladı:

Geri dönmem için çok ısrar ettiler. O esnada duygusal yönlerden dolayı yoğun bir baskı yiyince, daha fazla üstüme gelmesinler ve beni rahat bıraksınlar diye onlarla bazı duygusal görüşmeler yaptığım doğrudur. Ancak kendilerine asla 'Bir tehdit aldım' demedim.

Telefon görüşmesindeki 'Savcı beni tehdit etti. Eşim ve çocuğum engelli, AK Parti'ye geçmekten başka çarem yok' iddiası tamamen uydurmadır, kurgudur. Yüzlerce kez arandım ve artık bu mobbinglerden, baskılardan kurtulmak için o konuşmayı yaptım. Özgür Çelik'in iddia ettiği gibi ortada hiçbir tehdit yoktur.

Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in sırf siyasi rant uğruna ailemi malzeme etmesi eşim ve oğlumu çok kötü etkiledi, basında çıkan haberler yüzünden eşim rahatsızlandı. Bir aile babası olarak bu talihsiz açıklamalardan dolayı çok kırgınım. Siyaset uğruna bu kadar hassas bir durum istismar edilmemeliydi. Artık ailemin siyasi malzeme yapılmasını istemiyorum.