Özgür Çelik 'Üsküdar seçimi' soruşturmasında ifade verdi: 'Gerçek mağdur Üsküdar halkıdır'

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi hakkındaki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Özgür Çelik, saat 09.30'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çelik, burada savcılığa ifade verdi. İfade işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

‘Bu işin gerçek mağduru Üsküdar’da yaşayan yurttaşlarımızdır’

Çelik, savcılık ifadesi sonrası açıklama yaptı. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruşturmanın ve bizim Kartal Anadolu Adliyesi'ne yaptığımız suç duyurusunun birleştirilmesi ve Üsküdar'da yaşanan tüm gerçeklerin ortaya çıkartılması hayati derecede önemlidir. Çünkü Türk siyasal yaşamında seçimler gerçekleşir, partiler seçim kazanırlar, kaybederler, belediyeler el değiştirilir. Bu, demokrasinin gereğidir. Günün sonunda önemli olan Üsküdar halkının iradesidir. Önemli olan milletin iradesidir ve bu işin gerçek mağduru aslında Üsküdar'da yaşayan yurttaşlarımızdır. Çünkü onlar kendilerine bir belediye başkanı seçtiler, Sinem Dedetaş tutuklandı. Onlar kendilerine, onların seçtiği meclis üyeleri bir başkanvekili seçti, Sibel Tan Çetinkaya, haksız hukuksuz bir biçimde seçim iptal edildi ve günün sonunda Üsküdar halkının iradesine bu tür uygulamalarla aslında bir darbe yapılmış oldu. Bu işin gerçek mağduru Üsküdar halkıdır."

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‘Bir makam karışılığında aslında parti değiştirdikleri…’

"Biz ifademizin içeriğinde Bayrampaşa örneğini verdik. Bayrampaşa'da yapılan belediye başkan vekilliği seçiminde taraf değiştiren meclis üyelerinin iki tanesi, bir tanesi başkan yardımcısı olarak görevlendirildi, bir tanesi de koordinatör olarak görevlendirildi. Yani bir makam karşılığında aslında parti değiştirdikleri veya siyasi tercihini değiştirdikleri apaçık ortaya çıkmış oldu."

Hangi siyasi saiklerle, hangi baskılarla, hangi tehditlerle parti değiştirildiği, Çekmeköy, Şile neden araştırılmıyor? Bunların da araştırılması gerektiğini savunmamızın içerisinde ifade ettik. İşte tam da bu noktada diyoruz ki 2 yıldır yaşanan gelişmelerden bağımsız değildir diye. Bu iddiaların tamamı araştırılmalıdır. Üsküdar meselesi de, biz bugün sadece Ayhan Aydın'ın kamuoyuna yansıyan süreçleriyle ilgili bir ifade verdik ama Üsküdar'da yaşananlar da sadece Ayhan Aydın'la sınırlı değildir. Orada parti değiştiren 4 meclis üyesi vardır.

Oylama esnasında bizim listelerimizden seçilmiş olmalarına rağmen karşı tarafın adayına oy vermiş 2 meclis üyesi vardır. Bu 6 meclis üyesiyle ilgili de kamuoyuna yansıyan, yeterince tartışıldı tekrar girmiyorum, ciddi iddialar vardır. Bu iddialar neden araştırılmıyor? Bu iddialar da araştırılmalıdır."

'İtiraf gibi açıklamaları var'

Özgür Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, AKP'li Ayhan Aydın'la iletişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Aydın'la bu sürecin ardından doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğini belirterek, "Bir meclis üyemiz aradı, onun yaptığı konuşmaya tanıklık ettim" dedi.

Görüşmenin nasıl gerçekleştiğini anlatan Çelik, başka bir meclis üyesinin "Ayhan Aydın sizinle görüşmek istiyor" diyerek telefonu kendisine verdiğini aktardı. Çelik, bu görüşmenin detayını, "Ben belediyedeki iki makam odası arasındaki koridorda belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ın eşi ve meclis üyemiz yanımızdayken kendisiyle konuştum. Ama bunun dışında sonrasında Ayhan Aydın'la bir temas kurmadım" sözleriyle açıkladı.

Ayhan Aydın'ın savcılık ifadesine de değinen Çelik, avukatlarla birlikte evrakı incelediklerini belirterek Aydın'ın ifadesindeki şu sözlere dikkat çekti: "Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle başkanvekili seçimi için üzerime baskı kurmak amacıyla üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle manevi huzurum bozuldu, panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim. Çoğu konuşmada ne söylendiğini ve söylediğimi dahi tam olarak hatırlayamaz noktaya geldim."

Çelik, bu ifadelerin bir çelişki barındırdığını savunarak, "Aslında Ayhan Aydın burada açık açık olarak söylüyor. 'Ben bir sürü şey konuştum ama bunları hatırlamıyorum' demeye getiriyor ama aslında konuştuklarını kapatmaya çalışıyor. Bu cümle bunun çok açık ifadesidir. Bugün tekrar kamuoyuna bir demeç vermiş, orada da birtakım aslında bu konuşmaları yaptığına yönelik itiraf noktasında değerlendirmeler var" değerlendirmesinde bulundu.

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