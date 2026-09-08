AKP atı alıp Üsküdar’ı geçti: Tutuklamalar ve transferlerin gölgesinde başkanvekilliği seçimi

“Atı alan Üsküdar’ı geçti.”

Türkiye siyasetinde sık sık kullanılan bu deyim, hem AKP iktidarının hem de muhalefetin diline yerleşmişti.

Birbirlerine bu söz üzerinden göndermelerde bulunurlarken, bu sefer gündem gerçekten Üsküdar’da tıkandı.

1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilirken, aynı yerel seçimde Üsküdar da Refah Partisi’ne geçti. Önce Refah sonra Fazilet Partisi yönetiminde kalan ve bu süreçte de fiilen AKP tarafından yönetilen Üsküdar 2004-2024 dönemi boyunca hep AKP’de kaldı.

Ta ki 31 Mart 2024 yılına kadar.

Ailesinin oturduğu, İstanbul’dayken yıllarca konakladığı ilçe olan Üsküdar’ın Erdoğan için anlamı büyük.

AKP bu ilçeyi Boğaz’ın “muhafazakar ve Osmanlıcı” kapısı olarak kurguladı. Çamlıca Camii projesi, kentin silüetine yapılan dokunuş ve temsiliyet açısından büyük önem taşıyordu. Tarihsel olarak da cemaatler ve tarikatlar için merkezi bir rolü bulunan ilçenin bu anlamda da AKP iktidarı için vazgeçilemez bir yanı vardı. İstanbul’un mühim vitrinlerinden biri, iktidarın uzun süredir rengini çaldığı bir gerçekliğe sahipti.

Yavuztürk, Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce mahalleleri ve Çengelköy sırtlarında oturan emekçiler 2024 yılındaki seçimde önemli rol oynadı. Yeniden Refah Partisi’nin Üsküdar'da yüzde 2,15 oy alması, AKP’nin çekirdek seçmeninden kopan oyların bir adres bulmasının sonucuydu. AKP adayı Hilmi Türkmen’in 10 yıllık belediye başkanlığı döneminin getirdiği yıpranmışlık ve bıkkınlık, seçmenin bir kısmını sandıktan uzak tuttu. Kentsel dönüşüm tepkisi, mevcut belediyeye küskünlük, ekonomi derken 30 yıldır kazanamadığı Üsküdar’ın kapıları CHP’ye açıldı. CHP’li Sinem Dedetaş yüzde 49,9 oy oranına ulaşarak seçimi kazandı.

AKP’nin gözbebeği İstanbul’un incilerinden biri olan Üsküdar böyle kaydı gitti ellerinden... Ama 2026 yılında seçim beklemeksizin harekete geçildi.

İktidar partisi, diğer kaybettiği belediyelerde olduğu gibi, ya belediye başkanını transfer et ya da belediye başkanı hakkında soruşturma başlat seçeneklerinden biriyle gözbebeklerinden birini almak için zorluyor.

Dedetaş’a operasyon ve bitmeyen seçim döngüsü

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 31 Temmuz'da tutuklandı, 1 Ağustos'ta da görevden uzaklaştırıldı.

5 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan oturum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeni Parti gruplarının işbirliğiyle katılmama kararı almasının ardından toplanamamış, mecliste bir oy farkla toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca seçim 8 Eylül'e ertelenmişti.

Süreç nasıl buraya geldi?

- CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: Mecliste 5 Ağustos'ta yapılan ilk seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Ancak AKP’nin itirazı üzerine alınan yargı kararına dayanan İstanbul Valiliği, seçimin yenilenmesine hükmetti.

- Oy verecek üyelere gözaltı: 5 Eylül'de yenilenmesi planlanan seçim öncesinde, oy kullanması beklenen iki CHP'li meclis üyesi İBB'ye yönelik yeni bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir 2 Eylül’de, meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın ise 3 Eylül’de gözaltına alındı. Özdemir, 4 Eylül akşamı adli kontrolle serbest kalırken Çelik tutuklandı. 6 Eylül’de ise Ekrem Baki tutuklandı.

- Oy verecek üyeler AKP’ye geçti: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Erdoğan’ı "sandıkta kaybettiği seçimi bu yollarla almaya çalışmakla" suçladı. Gerilimin tırmandığı saatlerde, CHP'den seçilmiş dört meclis üyesinin AKP'ye katıldığı açıklandı: Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta.

Özgür Çelik’ten çarpıcı iddia: Dört meclis üyesini yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına çıkardılar

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Meclisi'nde dün akşam yaptığı açıklamada yani başkan vekilliği seçimi öncesinde, AKP'ye geçen dört meclis üyesinin aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüğünü öne sürdü. Çelik, "Şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul’un dışında bir noktaya onları sırf akrabaları onlarla temas kurmasın, sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler" dedi.

Yeni Parti-CHP ittifakından iki oy AKP’ye kaydı

Seçim öncesi düzenlenen operasyonlar kapsamında CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki'nin tutuklanmasının ardından meclisteki aritmetik eşitlendi.

Ortaya çıkan son tabloda; Cumhur İttifakı (AKP-MHP) ile CHP-Yeni Parti blokunun 21'er meclis üyesi bulunuyor.

Seçim öncesi belediye binası yine polis ablukasına alındı. Seçime toplam 42 meclis üyesi katıldı.

Seçimde, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.

İlk tur oylamasında AKP'nin adayı 22, YENİ-CHP ittifakının adayı ise 20 oy aldı. 2 oya itiraz edildi ve geçersiz sayıldı. Gültekin 21, Çetinkaya 19 oy aldı. Bu turda CHP-Yeni Parti ittifakından bir oy daha AKP'ye geçti.

İkinci tur oylamasında AKP'nin adayına 22, CHP'nin adayına 20 oy çıktı.

Üçüncü tur oylamasında AKP'nin adayına 23, CHP'nin adayına 19 oy çıktı. Bu turda bir oy daha AKP'nin adayına kaydı.

Dördüncü turda da 23 oy alan AKP'li Dündar Ziya Gültekin belediyenin yeni başkanvekili oldu.

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