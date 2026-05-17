AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu: CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Akın'dan yalanlama
Yayın Tarihi: 17.05.2026 , 22:05
31 Mart seçimlerinin ardından “Türkiye’nin birinci partisi” unvanını kullanan CHP, o seçimde kazandığı belediyelerden neredeyse 20 tanesinin başkanını AKP'ye kaptırdı.
Bu zamana kadar CHP’nin kefil olup aday gösterdiği tam 17 belediye başkanı AKP'ye katılırken, AKP'ye geçecek 18. ismin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olacağı iddia ediliyordu.
CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmaları kapsamında Balıkesir'de gerçekleştirdiği mitingde konuşan Akın, söz konusu iddiayı yalanladı.
CHP'li olduğunu vurgulayan Akın şöyle konuştu:
"Siyaset dedikodu değildir. Artık ben açıklama yapmaktan yoruldum. Bazen bakıyorum kendi yol arkadaşlarım bu soruyu sormaya tenezzül ediyorlar. Ona da üzülüyorum. Defalarca kez açıklamama rağmen ‘Ahmet Akın CHP’den ayrılacak mı?’ diyorlar. Bu, dedikodu yapmaktır, siyaset değildir. Ben Gazi Mustafa Kemal’in evladı, askeri olarak 2 büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Cumhuriyete layık olmak için, CHP’nin fikirlerini halka taşımak ve yerelde de aynı şekilde hizmet etmek için mücadele ediyorum. Değerli hemşehrilerim, hepinize söylüyorum: Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim! Artık yeter."
Kimler AKP'ye geçti?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya geçtiğimiz hafta rozet takmasıyla birlikte, CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanı sayısı 17'ye ulaştı.
Çeşitli isimler hakkında "transfer" iddiaları devam ederken, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise AKP'ye kabul edilmek için sıra bekliyor.
31 Mart seçimlerini CHP'nin adayı olarak kazanan ve ardından AKP'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
- Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu
- Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz
- Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel
- Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım
- Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu
- Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
- Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş
- Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca
- Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak
- Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu
- Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut
- Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül
- Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul
- Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya
