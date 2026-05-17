AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu: CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Akın'dan yalanlama

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

31 Mart seçimlerinin ardından “Türkiye’nin birinci partisi” unvanını kullanan CHP, o seçimde kazandığı belediyelerden neredeyse 20 tanesinin başkanını AKP'ye kaptırdı.

Bu zamana kadar CHP’nin kefil olup aday gösterdiği tam 17 belediye başkanı AKP'ye katılırken, AKP'ye geçecek 18. ismin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olacağı iddia ediliyordu.

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmaları kapsamında Balıkesir'de gerçekleştirdiği mitingde konuşan Akın, söz konusu iddiayı yalanladı.

CHP'li olduğunu vurgulayan Akın şöyle konuştu:

"Siyaset dedikodu değildir. Artık ben açıklama yapmaktan yoruldum. Bazen bakıyorum kendi yol arkadaşlarım bu soruyu sormaya tenezzül ediyorlar. Ona da üzülüyorum. Defalarca kez açıklamama rağmen ‘Ahmet Akın CHP’den ayrılacak mı?’ diyorlar. Bu, dedikodu yapmaktır, siyaset değildir. Ben Gazi Mustafa Kemal’in evladı, askeri olarak 2 büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Cumhuriyete layık olmak için, CHP’nin fikirlerini halka taşımak ve yerelde de aynı şekilde hizmet etmek için mücadele ediyorum. Değerli hemşehrilerim, hepinize söylüyorum: Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim! Artık yeter."