Rozetlerini Erdoğan taktı: Burcu Köksal ve Veysel Topçu AKP'ye katıldı

AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, CHP’den seçilen belediye başkanlarının AKP’ye katılım törenine sahne oldu.

2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, resmen AKP saflarına geçti.

Rozetlerini Erdoğan taktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada yeni katılan isimleri selamladı. Erdoğan, "Hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında CHP yönetimini de hedef alan Erdoğan, "Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı" dedi. Erdoğan, hitabının ardından Burcu Köksal ve Veysel Topçu'ya AKP rozetlerini taktı.

Köksal: Şehrimizi yeniden inşa etmek için AKP saflarındayım

Rozetinin takılmasının ardından kürsüye çıkan Burcu Köksal, AKP’ye katılma gerekçelerini anlattı. Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisarımızda başta kentsel dönüşüm, söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için, şehrimizi tekrar inşa etmek için memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim" dedi.

Köksal, konuşmasında "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar bir süredir siyaset gündeminde yer alıyordu. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert açıklamalarda bulunan Köksal, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Dün CHP'den istifa ettiğini duyuran Köksal, ayrılık kararıyla ilgili olarak "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını şu sözlerle aktarmıştı:

Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım'ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre ise iktidarın Köksal'a baskı uyguladığını belirterek, "Tehdit, baskı, şantaj ile gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar" demişti.